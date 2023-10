Googles «Emoji Kitchen» er nå tilgjengelig på alle plattformer

Lag dine egne emoji-kombinasjoner.

Niklas Plikk Publisert i går 13:55 Lagre

Helt tilbake i 2020 slapp Google sin første versjon av «Emoji Kitchen», som lot brukere kombinere to ulike emojier til en helt ny og (ofte morsom) variant. Problemet var bare at funksjonen egentlig bare var tilgjengelig via Googles eget tastatur, eller for betabrukere.

Nå er funksjonen tilgjengelig direkte i Googles søk.

Bare gå til Google i nettleseren din, enten på mobil eller datamaskin, og skriv inn Emoji Kitchen.

Funksjonen har nå ligget tilgjengelig i et par uker, og interessen har økt betraktelig siden da.

Slik lager du dine egne «stickers»

Funksjonaliteten til Emoji Kitchen er ganske selvforklarende. Du trykker på de ulike emojiene, og lager kombinasjoner av dem.

Du kan enten velge emojier fra den store listen eller trykke på terningknappen under hver emoji for å få opp tilfeldige forslag.

Legg merke til at ikke alle verdens emojier er på plass her. Det finnes tross alt flere hundre av dem nå, og å lage kombinasjoner av samtlige er nok en prosess som tar ganske lang tid. I tillegg er det sikkert ikke tilfeldig at for eksempel aubergine- og fersken-emojiene ikke er blant de du kan leke deg med.

Her er noen eksempler:

Etter at emojiene er skapt kan man trykke på den lille «kopier»-knappen under den nyskapte emojien, og bruke den i alt fra meldinger til bilder. Dette fungerer uansett om du er på PC-en, iPhonen eller Android-mobilen din!

Hva er din favorittkombinasjon? Gi gjerne lyd fra deg i kommentarfeltet under!

