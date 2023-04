Snart kan elbiler få en egen vinterrekkevidde

EU-forslag kan gi standard vintertest for elbiler.

I løpet av året vil EU trolig vedta hva som skal ligge i typegodkjenningen Euro 7, som vil gjelde for alle nye biler – inkludert de elektriske modellene. Her finner vi et forslag om at elbiler skal ha en offisiell test av «vinterrekkevidde» for å bli godkjent.

Dersom dette forslaget vedtas, vil potensielle elbilkunder få to rekkeviddetall å orientere seg etter når Euro 7 trer i kraft. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av 2025.

Minus sju grader

I tillegg til den «vanlige» WLTP-målingen i 23 plussgrader slik vi kjenner den, vil vi da kunne få en ny laboratorietest som sier noe om rekkevidden i den kalde årstiden. Det er foreslått å bruke et kuldekammer med en temperatur på minus 7 grader celsius.

Dersom testen ikke gjennomføres, vil bilen ifølge forslaget heller ikke bli typegodkjent. Dermed vil den heller ikke kunne kjøre på norske eller europeiske veier.

Grunnen til at en slik test har vært etterlyst, i hvert fall av interesseorganisasjoner her på berget, er at de fleste elbiler mister rekkevidde i takt med at temperaturen synker. Samtidig har sporadiske rekkeviddetester på vinterføre vist at det ikke er så enkelt å få nøyaktige og sammenlignbare resultater.

– Et stort gjennomslag

En slik labtest i EU-regi vil gi tall det er enklere å forholde seg til, mener Ingunn Handagard, som er pressesjef i NAF.

– Dette blir et stort gjennomslag for forbrukerne, om det blir vedtatt. Det betyr at du på en helt annen måte kan sammenligne vinterrekkevidde enn før, og er noe NAF har jobbet med sammen vår paraplyorganisasjon, FIA, i lang tid. Så det er gledelig vi har kommet så langt.

Handagard peker på erfaringer fra organisasjonens egne vintertester av rekkevidde. De viser at det varierer stort fra modell til modell hvor mye rekkevidde bilene taper når det blir kaldere i været.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er også positiv til forslaget:

– Dette er bra om dette blir vedtatt, og dette er noe vi i Elbilforeningen har jobbet for lenge. Vi trenger internasjonale standarder på dette området.

Bu legger til at Elbilforeningen også gjerne hadde sett en test av ladehastigheter under kalde forhold. Men dette er så vidt Tek.no kjenner til ikke en del av forslaget til Euro 7.

Kamp om utslippsgrenser

Dette med rekkevidde for elbiler vil uansett kun være en liten del av den kommende Euro 7-standarden. Mye av fokuset ligger på nye og oppdaterte miljøkrav til bilprodusentene – der målet er å holde utslippene fra tradisjonelle forbrenningsmotorer så lave som mulig.

For i store deler av Europa er det forventet at «fossilbiler» stadig vil holde koken, også etter 2025.

Miljøorganisasjonen Transport & Environment regner med at det kan bli solgt så mange som 95 millioner nye biler med forbrenningsmotor i Europa mellom 2025 og 2035, og de foreslåtte utslippsgrensene for Euro 7 er derfor ganske strenge.

Dette har ført til at flere EU-land er skeptiske til den nye standarden, og vi kan nok forvente heftige diskusjoner når Euro 7 skal legges frem for EU-parlamentet over sommeren 2023.