Studie: Europeiske nettapotek deler kundedata med Facebook

En rekke europeiske nettapoteker deler opplysninger om kundene og hva de handler med Facebook gjennom sporingsverktøyet Meta pixel, viser en gjennomgang gjort av Sveriges Radio. Kamera Gorm Kallestad / NTB

Handler du på europeiske nettapotek, risikerer du at informasjon om impotens, graviditetstester og tarmtrøbbel blir sendt til Facebook.

Flere nettsteder som er registrert som apotek i ulike land i Europa, lar Facebook samle inn detaljerte opplysninger om kundene sine og hva de kjøper, viser en gjennomgang Sveriges Radio har gjort.

Delingen skjer gjennom bruken av sporingsverktøyet Meta pixel, som apotekene bruker uten at kundene har godkjent det.

Over 100 av nettapotekene sendte kundenes epostadresser eller telefonnummer til Facebook, sammen med opplysninger om hva slags varer de hadde lagt i den virtuelle handlekurven.

Målet med sporingen er som regel å kunne nå brukerne med målrettet reklame gjennom sosiale medier. I en epost til Sveriges Radio viser Facebooks eierselskap Meta til sine regler. Der står at annonsører ikke har lov til å dele informasjon om folks helse med selskapet.

EU-parlamentariker Paul Tang er enig med Facebook i at apotekene har et ansvar, men mener samtidig at nettplattformen forsøker å snike seg unna sitt ansvar.

– Det er typisk Meta å forsøke å skyve ansvaret vekk. Men det er de som legger opp til denne muligheten, så de har også et ansvar, sier den nederlandske sosialdemokraten.

