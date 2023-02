Windows 11 får «offisiell» støtte for Mac-maskiner

Men kanskje ikke helt på den måten vi helst skulle ønsket oss.

Apples M1- og M2-baserte Mac-maskiner får nå en «autorisert løsning» for å installere Windows 11 - gjennom programvaren Parallels.

Microsoft støtter nå offisielt installasjon av Windows 11 (Pro og Enterprise) på Apples Mac-maskiner med M1- eller M2-brikker. Det skjer gjennom programvaren Parallels Desktop version 18, som nå er en «autorisert løsning», ifølge Microsoft - og er nok i hovedsak en god nyhet for deg som kunne tenke deg å kjøre Windows på Mac i jobb-øyemed.

Tidligere Mac-maskiner med Intel-brikker støttet «ekte» Windows-installasjon gjennom Apple-programvaren Boot Camp, men den muligheten forsvant da Apple gikk over til egenutviklede brikker i form av M1 og M2.

Alternativet er dermed den såkalte Arm-versjonen av Windows 11. Dette er en litt begrenset versjon av operativsystemet, hovedsakelig laget for mobilprosessorer.

Microsoft har heller ikke solgt Arm-versjonen av Windows 11 direkte til kunder, kun til PC-produsenter som Acer og Lenovo - i tillegg til at de har solgt sin egen Surface Pro med Arm-prosessor.

Må bruke en virtuell maskin

Parallels-løsningen er heller ikke like god som Boot Camp-løsningen var, ettersom Windows må kjøres i en såkalt virtuell maskin og ikke «natively» på maskinvaren i Macen.

Denne Arm-versjonen av Windows mangler en del av funksjonene til den vanlige x64-versjonen av Windows, blant annet muligheten til å kjøre DirectX 12 - som brukes i mange spill og multimedieapper. Spill som bruker OpenGL nyere enn versjon 3.3 vil heller ikke fungere, og det gjelder også spill som bruker anti-jukseteknologi som ikke er spesielt bygget for Arm-Windows.

I tillegg er det en del begrensninger på antivirus, i tillegg til at man ikke kan installere 32-bits Arm-apper fra Windows Store på M1- og M2-Macer. x86- eller x64-programmer som ikke har en egen Arm-versjon kan kjøres i emulert versjon, opplyser Microsoft. Over 200.000 apper er støttet, ifølge Alludo, selskapet som står bak Parallels.

Det har også tidligere vært mulig å installere Windows på M-baserte Mac-er med Parallels, men nytt er at du kan laste ned og installere Windows med ett klikk - og at Parallels sørger for at Windows får tilfredsstilt kravet om såkalt TPM- og Secure Boot-funksjonalitet med en virtuell TPM.

Slik så det ut den gang du kunne kjøre Windows rett på Mac via Boot Camp.

Ingen ny Boot Camp

Apple har tidligere uttrykt at de ikke har planer om noen ny Boot Camp-løsning på Mac.

– Vi laster ikke inn noe alternativt operativsystem direkte. Ren virtualisering er veien å gå. Disse hypervisorene kan være veldig effektive, så nødvendigheten for å boote direkte bør ikke være en bekymring, sa eksempelvis Apples Craig Federighi i podcasten Daring Fireball i 2020.

Microsoft tilbyr for øvrig også en annen metode for å kjøre Windows på Mac, og det er en løsning hvor selve operativsystemet kjøres på en maskin i nettskyen, og så strømmes det til enheten din. Denne løsningen har ikke de samme programvarerestriksjonene som den Parallels-baserte løsningen, men er selvfølgelig avhengig av konstant nett-tilgang.