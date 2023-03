Bill Gates: - AI er en av de største revolusjonene jeg har opplevd

Kamera Remy Steinegger / swiss-image.ch

Microsoft-gründer Bill Gates har blitt presentert for utallige teknologier de siste tiårene. Men det er bare to ting som virkelig har tatt pusten fra han, ifølge ham selv.

Den første var da han for første gang ble introdusert for et grafisk brukergrensesnitt i 1980. Etter det skulle vi rekke å skrive 2016 før han fikk se sin neste store revolusjon; AI, skriver han i sin egen blogg.

Ga ChatGPT-skaperne en utfordring, og trodde det ville ta årevis

AI er på alles lepper om dagen, og Gates ble like målbundet da han fikk se teknologien for første gang i 2016. Og han hadde ikke trodde utviklingen skulle gå så fort.

For teknologien har virkelig skutt opp som en rakett fra intet den siste tiden.

Gate beskriver en beskriver en episode i september i 2022, hvor han utfordret OpenAI-teamet om å få ChatGPT til å klare å besvare en eksamensoppgave i biologi, og tenkte det ville ta dem flere år. Et par måneder senere var jobben gjort. AI-en ble utbedret videre, og da han fikk se teknologien demonstrert klarte den å besvare 59 av totalt 60 spørsmål på overbevisende vis.

Det som gjør det hele ekstra spesielt var at flere av oppgavene var såkalte åpne spørsmål, som krevde drøfting og ikke bare faktaoppramsing, men det satte ikke noen stopper for den kunstige intelligensen.

Og dette fikk Gates til å bli overbevist om at AI vil være en soleklar del av fremtiden.

Som en hjelpende co-pilot

Gates skriver videre at vi mennesker fortsatt er bedre enn AI på en rekke områder, og tror at den kunstige intelligensen i starten vil være en avlaster for oss.

Han ser for seg at AI vil fungere utmerket til å bistå deg med tidkrevende oppgaver som for eksempel svare på e-poster eller bistå med faktabokser og lignende når du jobber i for eksempel et skriveprogram som Word.

Videre peker han på store muligheter for å bruke AI til å effektivisere for eksempel helsesektoren.

Eksemplene han trekker frem er at AI for eksempel kan ta seg av mye av papirarbeidet som leger må gjøre selv i dag. Som å fylle ut journaler og notater.

Samtidig så tror han AI vil være med å få enda større fart på utviklingen av medisiner. Den kunstige intelligensen bør være meget godt egnet til å analysere tall og data.

Også utdanning er en arena hvor Gates tror AI vil komme godt til sin rett. Det å forstå enkeltmennesker og tilrettelegge slik at de har de beste forutsetningene for å lære mest mulig, vil være en oppgave AI fint kan klare.

Les også Nå kan Office lage presentasjonen for deg 17. mars

Ser også noen klare utfordringer

Men Bill Gates ser også store utfordringer med AI. For dette er et kraftig verktøy som kan hjelpe oss mennesker med mange utfordringer, men også en teknologi som kan snu seg mot oss.

Han mener man må være obs på at maskinene kan løpe løpsk og starte å se på oss mennesker som en trussel.

En annen mulighet er at AI-baserte maskiner kan slutte å bry seg om oss mennesker. Altså ikke gjøre ting som kommer menneskeheten til gode.

Gates mener det ikke vil være noen vei utenom bruk av AI i tiden som kommer. Og mener det må en diskusjon til rundt spesielt tre punkter:

Vi bør balansere frykten for ulempene rundt AI. Det er all grunn til å være skeptisk, men vi må få mest mulig ut av teknologien. Så her må man redusere farene til et minimum, samtidig som den må spres så den kommer flest mulig til nytte. Markedskreftene vil neppe tilrettelegge for bruk av AI blant de fattigste på kloden. Med riktig politikk kan myndigheter og filantropi sikre at AI brukes til å redusere ulikhetene mellom mennesker. Akkurat som verden trenger de flinkeste til å løse de største problemene, må også AI fokusere på de samme utfordringene. Husk at AI bare er helt i startfasen. Det som er en begrensing i dag, kan være borte før vi vet ordet av det.

(Kilde: Bill Gates blogg)

Mer om Bill GatesAI