Her kunne du følge Apple-lanseringen

Mandag var det tid for Apples store utviklerkonferanse WWDC, og i motsetning til i fjor var det i år ventet en rekke store nyheter fra eplene.

Først og fremst var det ventet at det lenge omtalte AR/VR-hodesettet vil se dagens lys, og det har blitt spekulert i at prisen skal være på godt over 30.000 kroner.

I tillegg var det ventet en ny MacBook Air med 15-tommers skjerm, i tillegg til store oppdateringer til Apples iOS, WatchOS og MacOS, for å nevne noe.

Tek.no er på plass ved utescenen på Apples «UFO» i Cupertino utenfor San Francisco. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

