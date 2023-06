Nå skal også PS5 få spillstrømming fra skyen

Den kommende Project Q fra Sony, er en håndholdt spillkonsoll som kan strømme innhold fra en lokal Playstation 5. Kamera Sony

Hannah Alvestad 16. juni 2023, 08:49

Playstation Plus Premium-abonnementer kan snart få mulighet til å strømme Playstation 5-spill fra nettet. Sony tester nemlig ut spillstrømming fra nettsky. Det skal gjelde for digitale Playstation 5-spill som brukere har kjøpt, i tillegg til hele katalogen som er inkludert i Playstation Plus-abonnementet.

Sony annonserte selv nyheten i et blogginnlegg, og forteller at testingen er i en startfase. Det er ikke satt en dato for når spillstrømming fra nettskyen vil bli tilgjengelig, men selskapet opplyser at de skal komme med et lanseringsvindu når de er klare for det.

Brukere trenger altså ikke å laste ned spillene, og dermed bruker de heller ikke av SSD-lagringen. Premiumversjonen av Playstation Plus koster 165 kroner i måneden, eller 1170 kroner for et år.

Konkurrenten Microsoft har allerede en egen versjon av spillstrømming, gjennom sin Game Pass-tjeneste.

Essensielt for den håndholdte versjonen

Tidligere i år lanserte Sony den kommende Project Q, som er en håndholdt Playstation-konsoll litt i stil med gamle Playstation Vita, og som mest sannsynlig skal bli tilgjengelig for kjøp senere i år. Det som skiller denne og flere andre alternativer, er at du behøver en Playstation 5 fra før av, som er der den strømmer spill fra.

Skal Project Q konkurrere med de andre håndholdte spillkonsollene på markedet, er det vesentlig at Sony lanserer spillstrømming fra nettet, og ikke kun lokalt.

Selskapet har selv sagt at deres mål er å gi denne muligheten som et tillegg for å styrke verdien av Playstation Plus. I dag er det mulig for Playstation Plus-abonnementer å strømme Playstation 3- og 4-spill fra nettskyen, selv om Playstation 5-spillene ikke er tilgjengelig for det enda.

Spill kan bli utilgjengelig for strømming i to år

Den kommende spillstrømmingen har sine ulemper. Nick Maguire, sjef for abonnement, forteller til GameIndustry.biz at Sonys egne førstepartsspill vil ikke bli tilgjengelig for strømming ved lansering.

Microsoft gjør som kjent alle spill fra egne studioer tilgjengelig gjennom Game Pass fra dag én, og mange av dem kan også strømmes.

Maguire opplyser om at de er fornøyd med strategien om å gjøre spill tilgjengelig ved et senere tidspunkt, for det har ført til at de kan nå flere kunder.

Han peker og på at de har hatt suksess med å gjøre disse spillene tilgjengelig etter alt fra 12 til 24 måneder, som betyr at brukere muligens må vente to år før de kan strømme nye Sony-spill.

Spillene som kan strømmes inkluderer spill du selv eier, derfor er det sannsynlig at Sonys egne spill blir tilgjengelig for strømming fra lansering allikevel, gitt at du kjøper dem.

