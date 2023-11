Første generasjon Mill-ovner slutter å være «smarte»

Mister det meste av funksjonalitet etter oppdatering.

Første generasjon Mill smartovner slutter å være smart. Kamera Mill.

Eiere av første generasjon smartovner fra Mill mister snart en rekke funksjoner på smartovnene sine. Det hele skyldes en permanent oppdatering fra Mill.

– Ovnene kan fortsatt styres, men med en mer begrenset funksjonalitet i Mill-appen, sier prosjektleder for IoT i Mill, Bashir Naimy.

I praksis har de fjernet betydelige funksjoner av det som gjør smartovnene smart. Funksjonene som forsvinner er muligheten til å styre ovnene etter program, eller tildele dem et rom. Altså vil du ikke kunne tidsbestemme når ovnene skal gå av og på på forhånd.

De vil heller ikke kunne styres via smarthjemsystemer som Futurehome, Homey eller Home Assistant. Og energiforbruket til ovnene lar seg heller ikke vise i appen. I praksis er det eneste du faktisk kan bruke appen til, er å justere temperaturen i sanntid og å slå den manuelt av og på.

En Mill-eier som hevder å ha hele 5 første generasjons smartovner, luftet sin frustrasjon på e-post til Tek. Han skal ha kjøpt samtlige ovner tilbake i 2017, og ingen av dem kan brukes slik han per i dag ønsker.

– Disse ovnene ble altså solgt for 6 år siden, markedsført som en smart-ovn som kan styres automatisk etter et program for å spare strøm, skriver Mill-eieren som ønsker å forbli anonym.

– Trist å se at Mill allerede trekker tilbake støtten for disse ovnene og dermed bidrar til å fylle opp søppeldyngene med unødvendig utgåtte IoT-produkter.

Les også Trøbbel med Mill panelovner etter serverkrasj

Mill bekrefter begrenset funksjonalitet

Begrensningen av funksjonaliteten til de eldste Mill-ovnene er kun fortsettelsen av en allerede pågående storm rundt Mill-ovner. Bare for få uker siden klaget en rekke forbrukere over at smartovnene deres ikke slo seg på, hvorav Mill forklarte at dette skyldtes en migrering til nytt system. Og ettersom alle hadde hatt ovnene sine av når det ikke var kaldt ute, skjedde migreringen først når folk faktisk trengte ovnene sine.

Det er altså det nye systemet, som de skulle migrere alle ovnene over på, som ikke støtter første generasjon smartovner. Hvilket i praksis betyr at akkurat disse smartovner nå er dum.

At Mill nå reduserer bruksmulighetene til første generasjon smartovner bekreftes altså av selskapet selv. De mener derimot at ovnene er langt fra unyttig, selv om de er eldre.

– På tross av at dette er eldre produkter ønsker vi å finne gode løsninger for alle våre kunder og brukere, skriver prosjektleder for IoT i Mill, Bashir Naimy.

Nøyaktig hva slags «gode løsninger» dette er, spesifiseres ikke. Han påpeker samtidig at de eldste første generasjon smartovnene er 7 år gamle, og hevder at problemet kun vil gjelde en brøkdel av brukerne.

– Generasjon 1 var første generasjon smarte ovner som ble lansert i 2016 så disse er nå 7 år gamle. I 2017 lanserte vi generasjon 2. Totalt gjelder dette under 0,5 prosent av våre brukere.

Hvor mange dette faktisk er, ønsker ikke Naimy å uttale seg om.