Lekket epost: Google jobber med «superladet» taleassistent

Basert på AI.

Googles taleassistent skal få en solid AI-oppgradering, skal vi tro en lekket epost fra selskapet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Google jobber med en full overhaling av taleassistenten Google Assistent - med hjelp av kunstig intelligens lik den vi finner i Googles egen chatbot Bard og ChatGPT. Det skriver Axios, som har fått tilgang til en intern Google-epost.

En slik taleassistent vil sannsynligvis kunne føre mer naturlige samtaler og gi deg svar på ting som dagens Assistent ikke kan hjelpe med.

– Siden vi lanserte Assistant for syv år siden har vi bygget flotte opplevelser for de hundrevis av millionene som bruker den hver måned. Og vi har hørt folks sterke ønske om hjelpsom, samtalebasert teknologi som kan forbedre livene deres.

– Vi har også sett det enorme potensialet til generativ AI til å forvandle folks liv og ser en enorm mulighet til å utforske hvordan en superladet Assistent, drevet av den seneste LLM-teknologien (språkmodellene som driver chatboter som nevnte Bard og ChatGPT, journ. anm.), kan se ut, heter det i e-posten, som er signert utviklingsdirektør Peeyush Ranjan og produktdirektør Duke Dukellis i Google.

Sjefene legger til at en del av Assistent-teamet allerede har begynt å jobbe med disse endringene, og at utviklingen starter på mobil.

For å få opp farten gjør også Google en del interne endringer på teamene som jobber med assistenten. Et lite antall ansatte blir også sagt opp som følge av omorganiseringen, ifølge e-posten.

Googles AI-drevne Assistent skal etter sigende komme til mobil først. Her Google Pixel 7A. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Meta med AI-personligheter

Samme dag melder for øvrig også Financial Times at Facebook-eier Meta jobber med å lansere sin egen chatbot. Denne skal etter sigende være i stand til å ha ulike «personligheter», ifølge nettstedet - og dermed ha mer menneskeliknende diskusjoner med brukerne.

Financial Times forteller blant annet om en personlighet som skal kunne gi deg reisetips «i stilen til en surfer» og om en annen som snakker som Abraham Lincoln. Dette er også noe Meta-sjef Mark Zuckerberg har snakket om tidligere.

Formålet skal være å øke «engasjementet» rundt selskapets sosiale medier, og lanseringen skal være såpass nært som neste måned, ifølge mediet.

Amazon jobber også med AI-taleassistent

Også en av Googles hovedkonkurrenter på taleassistentfronten, Amazons Alexa, skal være i ferd med å få nye AI-krefter, ifølge Axios.

– Generativ AI er noe vi har jobbet med en stund, og det har enormt potensial, spesielt i hjemmet. Muligheten til å bringe generativ AI til kunder på den skalaen er utrolig spennende. Men vi vet også at vi må holde lista høyt når vi bygger nye funksjoner og opplevelser, sier Amazons direktør for enheter og tjenester, Dave Limp, til nettstedet.

Spesielt er det i hjemmet at Alexas AI-krefter skal kunne gjøre en stor forskjell. Axios beskriver hvordan du skal kunne si ting som «Jeg skal på ferie i en uke. Sett enhetene mine slik at huset er sikret og vi ikke bruker mer strøm enn nødvendig».

De første annonseringene skal kunne skje på Amazons produktlansering midt i september, ifølge Axios. Alexa ble for øvrig offisielt tilgjengelig i Norge tidligere i år, men kun den internasjonale versjonen - på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk.

Apples Siri er foreløpig tilsynelatende litt i bakevja på å få nye AI-egenskaper, men nylig ble det meldt at også Apple jobber med en egen chatbot-løsning. Det har blitt spekulert i om det kan bety at også Siri vil kunne bli mer nyttig på sikt.

Oppdatert 2. august 2023, 09:32