GranTurismo Folgore blir Maseratis første elbil

Skal by på lynrask lading og akselerasjon.

Maserati GranTurismo Folgore

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det italianske luksusmerket Maserati har ennå ikke beveget seg inn på det elektriske markedet, men det er i ferd med å endre seg.

GranTurismo Folgore blir selskapets første helelektriske elbil, tett etterfulgt av Grecale - en elektrisk crossover-SUV - og skal ganske raskt lede dem over til et helelektrisk bilutvalg i 2030. Før den tid har de sagt at samtlige fosillmodeller de selger skal ha en elektrisk variant i 2025, forteller selskapet i en pressemelding.

GranTurismo kommer egentlig i tre varianter, hvor to er drevet av bensin (Modena og Trofeo) og altså den elektriske Folgore.

Maserati GranTurismo Folgore

Konkurrerer mot Porsche og Lucid Air

Folgore er bygd på såkalt «800 volts-arkitektur», altså at batteriet opererer på en spenning på 800 volt, noe som muliggjør lynrask lading på 270 kW. Mange av dagens elbiler har en intern spenning på 400, mens blant annet Porsche Taycan og Lucid Air har tilsvarende spenning som GranTurismo Folgore, og byr også på ekstra rask lading.

Det kom godt med da vi rekkeviddetestet Porsche Taycan på en kjøretur mellom Oslo og Trondheim og tilbake.

Maserati skryter ellers av at kraften i Folgore. Tre elektriske motorer på 300 kilowatt hver skjuler seg under bilens ytre, og skal ifølge selskapet klare 0–100 kilometer i timen på bare 2,7 sekunder. Det er hårfint raskere enn Porsche Taycan Turbo S med sine 2,8 sekunder. Topphastigheten - for den som bryr seg om sånt - er oppgitt til 320 kilometer i timen.

Batteripakken er på 92,5 kilowattimer (83 netto), men det som skiller den fra konkurrentene er at den er T-formet, i stedet for den vanlige, rektangulære formen. Dette skal være for å gjøre at passasjerene i bilen skal kunne sitte like lavt og godt som i bensinvariantene av bilen. I stedet har de måttet krympe bagasjeplassen litt, som er cirka 15 prosent mindre i elvarianten sammenlignet med de drevet av bensin.

Hvor mye rekkevidde 83 kilowattimer netto vil by har imidlertid ikke Maserati sagt et pip om.

Pris og slippdato fortsatt ukjent

Maserati GranTurismo Folgore

Selv om Maserati nå endelig faktisk har fortalt litt mer om sin første elbil, er det fortsatt mange detaljer som ikke er kjent.

Det er imidlertid ventet at bensinversjonene av GranTurismo vil slippes i begynnelsen av neste år, mens den elektriske GranTurismo Folgore skal komme senere på året. Men hvorvidt dette gjelder det norske markedet også, er helt ukjent.

Oppdatert: Vi har nå fått høre fra den norske importøren Formula Automobile Norge at prisen vil ligge på omtrent to millioner kroner for GranTurismo Folgore, inkludert den nye momsavgiften som inntreffer ved nyttårsskiftet.