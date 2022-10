Slik funker den nye familiefunksjonen i Snapchat

Lar foreldre overvåke hvem barna snakker med.

For kort tid siden skrev vi at Snapchat jobbet med en ny funksjon som skulle la foresatte overvåke sitt barn på Snapchat. Mandag formiddag er funksjonen lansert i Norge. Dette betyr at foresatte vil kunne se hvem ens barn snakker med, men ikke hva de snakker om ettersom innholdet fortsatt vil være skjult.

For å ta i bruk funksjonen krever det at både barn og foresatt på forhånd godkjenner invitasjonen. Det er derfor ikke snakk om en skjult overvåking. Når begge er knyttet opp mot funksjonen, vil det gi den foresatte innsyn i barnets venneliste, og hvem vedkommende har chattet med den siste uken. I tillegg skal foresatte få anledning til å rapportere eventuelle brukere de mener fremstå bekymringsfulle.

Funksjonen er et ledd i arbeidet med å sørge for barns sikkerhet på nett, og skal være utarbeidet sammen med familier. Tanken er at måten familiesenteret fungerer, skal speile familiers kommunikasjon slik den foregår bortenfor skjermen.

– Familiesenteret er utformet for å gjenspeile måten foreldre kommuniserer med tenårene i den virkelige verden, der foreldre vanligvis vet hvem tenåringene deres er venner med og når de henger sammen, skrev Snapchat i en bloggpost.

Slik funker Familiesenteret

Det første du (og barnet ditt) må gjøre er å bli en «familie» i appen. Som foreldre går du til Innstillinger (trykk på profilbildet ditt og deretter tannhjulet), hvor du vil finne «Familiesenter».

Der kan du velge hvem du vil være i familie med. Merk at som foreldre kan du bare registrere personer under 18 år som dine barn. (Ja, vi sjekket)

Så fort dette er gjort, vil foreldrene kunne gå inn på foreldresenteret, og se hvem barnet har snakket med den siste uken. Herfra kan du også rapportere brukere.

Slik ser det ut hos foreldrene:

Slik ser det ut fra barnas/tenåringens perspektiv:

Skal gjøre det enklere å finne hjelp

Samtidig lanserer Snapchat også et samarbeidsprosjektet med Mental Helse Norge, som innebærer bruk av verktøy utarbeidet for å møte unge der de unge er.

– Ettersom unge mennesker over hele verden sliter med sin mentale helse, kjenner Snap sitt ansvar om å skape et trygt sted for brukerne til å kommunisere med venner og å gi dem tilgang til viktige ressurser og informasjon, skriver Snapchat i en pressemelding.

Snapchat lanserer derfor et filter som oppfordrer til å #løftblikket og være der for hverandre, mens selve linsen introduserer en rekke spørsmål ment å skape en samtale og nærhet mellom venner. De lenker også til de 36 spørsmålene utarbeidet av Verdensdagen for psykisk helse, som er tilgjengelig på deres nettside.