Viste frem 300 watts lading: Fulladet mobil på fem minutter

Xiaomis nye ladeteknologi klarer å dytte nesten 300 watt over til telefonen på det meste. Kamera Xiaomi

De kinesiske mobilprodusentene fortsetter å overgå hverandre når det gjelder ladefart på telefonene sine. I 2019 var Xiaomi de første til å lansere 100 watts lading, mens Oppo året senere økte til 125 watt. I 2021 var Xiaomi igjen på banen med 200 watt, som senere har blitt overgått av Realme med 240 watt.

I anledning mobilmessen Mobile World Congress i Barcelona er nå Xiaomi igjen klare med en solid økning. Nå er makseffekten 300 watt, som skal være nok til å fullade en mobil på under fem minutter. Demonstrasjonen til selskapet, som først ble postet på mikrobloggnettverket Weibo, bruker en Redmi Note 12 Pro+ med et batteri på 4100 mAh, som rett nok ikke er blant de største mobilbatteriene på markedet. Mange Android-telefoner har batterier på 5000 mAh eller mer.

I videoen ser vi at telefonen lades fra null til 20 prosent på litt over et minutt, 50 prosent på to minutter og 12 sekunder og fullades på fire minutter og 55 sekunder. Wattmåleren som vises i bildet viser like over 290 watt som makseffekt, men mobilen trekker rundt 280 watt mer eller mindre i to minutter i strekk i videoen.

Nye materialer og ny pakking av batteriet

Selve batteriet skal inneholde nye karbonmaterialer og ha en redusert tykkelse på elektrodene på rundt 35 prosent. I tillegg er elektrolytt-formelen endret, med høyere energitetthet og raskere både opp- og utlading som resultat.

Xiaomi sier de tynne battericellene er pakket med termisk materiale mellom seg i et såkalt «sandwich»-design, som skal gjøre det enklere å transportere bort varmen som genereres under lading. Rundt 50 funksjoner i systemet skal holde styr på strøm, spenning og temperatur i ladebrikkene og unngå at batteripakken overopphetes.

Selve ladeklossen ser ikke ut til å være mer enn ørlite større enn for eksempel Apples 20 watt-lader til iPhone. Den skal være på samme størrelse som den tidligere 210 watt-klossen, takket være bedre pakking og varmeleding innvendig.

Noe Xiaomi ikke har sagt noe om er hvor mye denne ultraraske ladingen eventuelt får å si for levetiden på batteriet, men det er gjerne ikke ladingen i seg selv som eventuelt skader batteriet - men varmen som genereres av ladingen. At akkurat dette er et tema for mobilprodusentene så vi nylig et tydelig eksempel på i nye OnePlus 11 Concept, som har kjølevæsken synlig gjennom den gjennomsiktige bakplata.

Den væskebaserte kjølingen skal - hold deg fast - sørge for at telefonen holder seg halvannen grad kjøligere under lading.

OnePlus 11 Concept har en ganske gjennomtenkt kjøleløsning, blant annet nettopp for å holde temperaturene nede under lading. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi har foreløpig heller ikke sagt noe om hvorvidt teknologien vil bli masseprodusert i en telefon. Den raskest ladende telefonen vi i Tek har testet er for øvrig OnePlus 10T, som kom med en lader på 150 watt og kunne fullades på rundt 20 minutter.

Det oppnådde den blant annet ved å fordele effekten på to separate batterier, altså med 75 watt hver.

Mer om MobilXiaomiBatterimobilbatteri