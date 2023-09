Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå får du strømming rett til Discord på Xbox

En av nyhetene i Xbox’ september-oppdatering.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Om du har en Xbox får du endelig mulighet til å strømme spilløktene dine direkte til Discord fra den. Funksjonen er en av nyhetene i september-oppdateringen Microsoft er i ferd med å rulle ut til Xbox Series S og X.

Discord er en tjeneste som har blitt svært populær å kommunisere gjennom, blant annet fordi den lar deg skrive og snakke med venner på tvers av plattformer som Xbox, Playstation eller PC.

Xbox fikk, akkurat som rivalen Playstation, støtte for Discord tidligere i år, men kun for samtaler. Nå kan du like enkelt dele selve spilløkten din via tjenesten.

Ettersom Discord er en egen tjeneste må du fremdeles ha en konto der for å bruke funksjonen, men etter å ha gått gjennom et rask oppsett vil du få opp alle venner og kanaler du abonnerer på rett fra Xbox-menyen. Deretter er det bare å slå på lyd- og videodeling med de du vil dele dette med.

Dette er også nytt

September-oppdateringen kommer også med andre nyheter. Som muligheten til å la Xbox-konsollen bestemme når Variabel oppdateringsfrekvens (VRR) skal være på. Variabel oppdateringsfrekvens gir jevnere bildeflyt med mange moderne TV-er, men er ikke nødvendigvis noe du vil ha på mens du ser film eller serier.

Tidligere måtte du selv slå av og på denne egenskapen i innstillinger-menyen, mens Xbox nå kan aktivere VRR kun når du spiller.

Ellers kan du nå be om å bli med i spilløkten til en venn uten å være en del av «partyet» først, og det blir mulig å pare nye kontrollere rett fra menyen, uten å måtte reise seg fra sofaen for å finne den lille knotten på fremsiden av konsollen.

Ønskelister, som mange bruker for å planlegge spillkjøp eller få beskjed når spill de ønsker seg kommer på salg, kan nå gi beskjed om et av spillene du følger er lansert eller har kommet til abonnementstjenesten Game Pass.

Oppdatert 6. september 2023, 09:04

