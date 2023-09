Nyhet Urbanista Malibu

Høyttaleren som kanskje aldri må lades

USB-kontakten på Urbanista Malibu kan bli arbeidsledig.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Vanligvis går høyttalere og hodetelefoner tomme for strøm aaaaakkurat når det passer som dårligst. Det skal du slippe med Urbanista Malibu, takket være et ganske stort solcellepanel på toppen av høyttaleren.

Den lille høyttaleren er 5–6 centimeter høy, og omtrent 15 x 15 centimeter i firkant ovenfra. Omtrent hele den oversiden fylles av det som skal være ekstremt effektive Powerfoyle-solceller.

På en solrik dag skal du kunne spille av 30 timer musikk på det innebygde batteriet. Men det påstås og at solcellene skal gi ytterligere 15 timer spilletid, for totalt nesten to døgn med sammenhengende musikk.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kan holde på i evigheter

Tanken er at Malibu under riktige, solrike forhold og med moderat bruk - aldri skal behøve å lades via USB-C-kontakten på baksiden.

Bare stående i et vindu hevder Urbanista overfor Wired at den skal kunne ha en brukstid på bortimot et halvt år før det 3600 mAh store batteriet eventuelt må lades.

Men utendørs på en strand, i stekende solskinn kan det altså hende den ikke trenger noen som helst hjelp med energien forutsatt en og annen pause i avspillingen.

Tett mot støv og vann

Høyttaleren har IP67-sertifisering, som i praksis betyr at den er helt tett for inntrengning av støv og vann, ned til halvannen meter under vann.

Det virker risikabelt å forsøke å drukne en høyttaler med såpass stor overflate. Men den burde overleve hvis den faller i vannet eller blir sølt på. Eller plutselig regn etterlater den i en sølepytt.

Imponerende volum

Den lille tassen spiller imponerende høyt. Siden den har solceller på seg var ikke noen av de utstilte høyttalerne helt batteritomme, så vi fikk lekt oss litt med én av dem.

Det hadde unektelig vært bedre å prøve Malibu ut i et lite og mindre bråkete rom, men i stedet fikk vi gleden av å prøve den i omgivelser som nok minner mer om der den faktisk skal briljere; i et salig bråk, omgitt av mennesker.

Passer for mindre samlinger

Innenfor et par meter spilte den vesle høyttaleren overbevisende nok til at vi tenker den er utmerket egnet for en utflukt til park eller strand, eller bare til en kompakt hagefest.

Til større samlinger med veldig mange folk, og større avstander - bør du nok ha kraftigere verktøy enn dette her uansett.

Sist vi testet bærbare høyttalere var det råtassen fra JBL som vant. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Relativt dyr

Prismessig er Urbanista Malibu satt til 169 euro, eller en knapp to-tusing på norsk. Akkurat når den treffer butikkhyllene er ikke opplyst, utenom «snart».

Til en relativt høy pris for en ganske liten høyttaler er det likevel ingen tvil om at den får sine konkurrenter. Den typiske konkurrenten heter Ultimate Ears Megaboom, for eksempel. Og til samme pris er heller ikke UE-produktene regnet som særlig billige - snarere «god merkevare» på området.

Sist vi samletestet Bluetooth-høyttalere var det JBLs Charge 5 som stakk av med seieren.

Det betyr at med litt leting kan du antakelig finne ganske gode lydformidlere til et stykke under Urbanista Malibu, men de vil sannsynligvis måtte lades.

Publisert 6. september 2023, 12:58

