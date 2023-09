Over 250 skal allerede jobbe med neste The Witcher-spill

Kamera CD Projekt

Vi vet relativt lite om den kommende The Witcher-tittelen fra CD Projekt, men det er ingen tvil om at dette er neste storsatsing fra spillutvikleren – som de siste årene har vært veldig opptatt med å lappe på Cyberpunk 2077.

Men sammen med ferske regnskapstall kunne de denne uken også røpe hvilke prosjekter som har fokus, og da kom det ifølge VGC frem at over 250 utviklere allerede jobber med Polaris. Dette er kodenavnet for det nye The Witcher-spillet.

Videre ble det nevnt at mange som i dag sysler med Cyberpunk 2077-utvidelsen Phantom Liberty skal bli overført til Polaris når den jobben er gjort. Per i dag er det snakk om rundt 300 personer i Phantom Liberty-teamet, og utvidelsen skal etter planen slippes mot slutten av september måned.

Kamera CD Projekt

Det vil si at det utover høsten fort kan bli et sted mellom 400 og 500 personer som er i gang med det neste store The Witcher-spillet, som etter alt å dømme blir det første spillet i en ny trilogi.

De første tre hovedtitlene: The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassins of Kings (2011) og The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – samt en rekke spin-off-titler – har vært en suksess for CD Projekt, og håpet er vel at dette kan gjenta seg med en ny saga.

Tidsriktig RPG-fokus

En ny The Witcher-spillsatsing nyter nok også godt av litt hjelp fra Netflix-serien med samme navn, og ikke minst at rollespill akkurat nå er mer populært enn wienerbrød og berlinerboller til sammen.

Ja, vi tenker selvfølgelig på Baldur’s Gate III, som visstnok ganske fortjent er på alles lepper og SSD-er.

Med en slik tittel å strekke seg etter er vi selvsagt spente på hva CD Projekt kan klare å trekke opp av trollmannshatten, og så får vi virkelig håpe at folk ikke er gått lei av sjangeren før spillet er i handelen. For alt vi vet kan det jo gå flere år før vi får en ny tur til The Witchers’ verden.

Publisert 31. august 2023, 14:30