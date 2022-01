Instagram gjør store endringer

Kronologisk rekkefølge testes ut nå.

Snart får du flere valg i Instagram, og muligheten til å velge mellom tre ulike nyhetsoppdateringer. Den vanlige «Home»-oppdateringen blir likevel som i dag.

I desember lovet Instagram-sjef Adam Mosseri at tjenesten ville gå tilbake til en visning av poster i kronologisk rekkefølge. Allerede nå gjør de alvor av de lovnadene og innfører samtidig en tredelt innholdsfeed i appen.

Mossari har delt en videosnutt på Twitter der han beskriver de tre nye oppdateringsløpene. Home, eller hjem, vil være dagens nyhetsfeed i appen, med en blanding av innhold og kontoer du følger og nye anbefalinger. Her vil det fortsatt komme opp nye og forskjellige anbefalinger i tillegg til de du følger. Det er de to andre innholdsfeedene som gir deg innholdet kronologisk.

En vil hete «Favorites» og inneholde de viktigste kontoene du følger med på, og Mossari beskriver at han selv bruker den til å følge nære slektninger. Mens den tredje nyhetsfeeden heter «Following». Det er der poster fra alle du følger vil havne i kronologisk rekkefølge.

– De fleste fullfører ikke Home-feeden sin

Selv om dette er en forholdsvis stor endring i Instagram som tjeneste, og Mossari påpeker at de synes det er viktig at brukerne kan komme raskt til en kronologisk innholdsoversikt sier IG-sjefen samtidig at de fleste ikke klarer å skrolle seg gjennom sin vanlige «Home»-feed i dag.

Dermed kan det synes som at de fleste like fullt vil oppholde seg i en opplevelse som likner mye på den som i dag preger appen som er eid av Meta, tidligere Facebook.

Adam Mossari lover likevel at det er mer på vei - og sier ikke så mye mer enn det som konkret gjelder disse tre nyhetsfeedene i videoen sin.

Tre ulike nyhetsoppdateringer: Home, Following og Favorites. Home vil være Instagram-opplevelsen slik du kjenner den i dag, forklarer Mossari i Twitter-videoen.

Problematisk for unges mentale helse

Foreløpig testes funksjonene hos noen få brukere, og de er ikke rullet ut bredt på tjenesten ennå. Det forventer Mossari at vil skje i løpet av halvåret. Med et såpass åpent tidsperspektiv for noe som testes allerede nå er det også mulig at vi vil få se litt ulike tester fremover.

En del av årsaken til endringen er at Instagram i fjor fikk oppmerksomhet da Wall Street Journal, og senere en tidligere ansatt, begge hevdet at Facebook/Meta og Instagram har vært klar over at tjenesten er skadelig for unge.

– Vi gjør kroppsbildet verre for én av tre treningsjenter, skal det ha stått på en av de interne presentasjonene som Wall Street Journal skal ha fått innsyn i.

Videre het det i en presentasjon at «tenåringer klandrer Instagram for økning i angst og depresjon».