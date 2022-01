Nyhet Slik blir den første Nio Power Swap-stasjonen i Norge

På denne ladestasjonen kan du bytte ut hele elbilbatteriet på noen minutter

Åpner neste uke.

Nios første Power Swap-stasjon i Norge åpner neste uke, ved Lier utenfor Oslo.

19. januar, altså om en knapp uke, åpner Nios første batteribyttestasjon i Norge. Det skjer på Lier utenfor Oslo, varsler Nio i en melding. Her ligger også noen av Teslas Superchargere (Lier Sør) og noen hurtigladere fra Mer, like ved en Shell-stasjon og Burger King.

Da Nio varslet sin norgessatsing i fjor vår, var beskjeden at de skulle bygge et nettverk av batteribyttestasjoner som en del av satsingen.

Kan ta ut batteriet

Noe av det mest spesielle med Nios biler er nemlig at du kan ta ut hele batteripakken og bytte den med en ny, som kan korte ned tiden det tar å «lade» bilen til en brøkdel.

Power Swap-stasjonen på Lier blir ikke bare den første i Norge, den blir også den første utenfor Kina. Tidligere har Nio sagt at et bytte tar tre minutter, men Nio opplyser nå overfor oss at et bytte på stasjonen i Lier vil ta cirka fem minutter.

Du skal bare behøve å kjøre bilen inn på rampa, før bilen og stasjonen i fellesskap tar over og navigerer deg til riktig punkt for at batteriet skal kunne tas ut og byttes.

Stasjonen har kapasitet til 13 batterier og kan i teorien gjennomføre 240 bytter per døgn, opplyser kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Mitusch i Nio Norge til Tek.no.

I tilknytning til batteribyttestasjonen ligger også et par hurtigladere for Nios biler. Nio har tidligere sagt at disse vil kunne lade med opptil 180 kilowatt.

Kommer med kjempebatteri

Alle batteriene som taes inn i batteribyttestasjonene blir testet for feil og slitasje, og om det oppdages feil blir batteriet tatt ut av rotasjonen. Nio-kunder som leier batteriet (såkalt Battery as a service) vil dermed alltid kunne være sikre på at batteriet de bruker er i topp stand.

Om du leier batteriet kan du også bytte til et større eller mindre batteri ved behov. I dag leverer Nio batterier på henholdsvis 75 og 100 kilowattimer, men som vi har meldt tidligere jobber de også med et kjempebatteri på 150 kilowattimer som etter sigende skal komme mot slutten av året. Det vil bli ett av de største elbilbatteriene på veien.

Nio ES8.

En BMW iX har eksempelvis et batteri på 111,5 kilowattimer (brutto), Mercedes-Benz EQS inntil 108 kilowattimer (netto) og kommende Lucid Air 113 kilowattimer. Tesla har på sin side varslet at den kommende Roadster-modellen vil ha et batteri på inntil 200 kilowattimer - om den noen gang ser dagens lys.

Nio gjentar også det tidligere mantraet om at de planlegger å ha 20 batteribyttestasjoner i Norge før utgangen av 2022. Hvor de skal ligge kan du se på bildet av Nio Norge-sjef Marius Hayler under.

Foreløpig selger Nio kun en modell i Norge, den store SUV-en ES8.

