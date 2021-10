Hevder Apple vil la deg styre klimaanlegg og seter med iPhonen din

Apples Carplay gir tilgang for eksempel til å bruke Google Maps fra telefonen som navigasjon på bilens infotainmentskjerm. Nå vil Apple utvide til å styre langt flere funksjoner, ifølge Bloomberg.

Apple jobber med å utvide sitt såkalte Carplay-system til å kunne styre langt mer av bilens funksjoner enn i dag, melder Bloomberg.

Apple Carplay er systemet som spretter opp på bilens infotainmentskjerm når du kobler til en kompatibel iPhone, og som gir deg tilgang til et utvalg av telefonens apper rett på skjermen i bilen – såfremt bilen støtter det.

Ifølge Bloombergs Mark Gurman vil Apple at systemet skal integreres mye tettere med bilens egne funksjoner fremover, deriblant å gi det muligheten til å styre klimaanlegget, justere høyttalerlyd, vise fartsinformasjon, styre radioen og setene.

Kodenavn «IronHeart»

Prosjektet skal ifølge Gurmans anonyme kilder ha kodenavn IronHeart internt i Apple og er fortsatt på et tidlig stadium. Skal Apple lykkes krever det også at bilprodusentene samarbeider, og Bloomberg påpeker også at prosjektet kan bli skrinlagt om fremgangen ikke er stor nok.

De fleste store bilprodusenter støtter i dag Carplay og mange støtter konkurrenten Android Auto, men å gi disse tilgang til bilens funksjoner i den grad Apple tilsynelatende ønsker vil naturligvis kunne være en helt diskusjon enn å åpne for telefonapper på skjermen.

Et problem som frustrerer mange Carplay-brukere er nok nettopp også at systemet ikke er tett nok integrert med bilens funksjoner, og at man ofte må inn og ut av Carplay for å justere på innstillinger eller lignende.

Stadig flere bilprodusenter ser til Googles Android Automotive. Her fra Polestar 2.

Heller mot Google

Som Bloomberg påpeker har Carplay vært en moderat suksess for Apple siden lanseringen i 2014, men de færreste av selskapets siste initiativer overfor bilbransjen har fått noen særlig utbredelse. CarKey-funksjonen som lar deg låse opp bilen med telefonen eller Apple Watch finnes for eksempel kun i noen veldig få BMW-modeller foreløpig.

Noen bilprodusenter ser også ut til å ha giftet seg med Google på infotainmentfronten. Polestar bruker for eksempel en tilpasset versjon av operativsystemet Android Automotive i sin Polestar 2, og morselskapet Volvo bruker det samme i mange av sine nyere biler.

Stellantis, som står bak merker som Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot og Opel, har sagt at de vil bruke Android Automotive i sine biler fra og med 2023. Ford og Honda er andre merker som har gitt lignende signaler.

Les også Re-Stream C2A : Slik får du trådløs CarPlay i bilen