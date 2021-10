Telia har triplet prisen på ekstra-SIM

Vil du ha et ekstra SIM-kort til ditt Telia X-abonnement, vil det koste saftige 89 kroner i måneden.

Telia endret forrige uke betingelsene for sitt «ubegrenset data»-abonnement Telia X, endringer som vi konkluderte med var til det verre for mange.

I samme vending har Telia endret prisen på å få ekstra data-SIM eller tvilling-SIM på abonnementene sine - med ulik pris for Telia X og resten av porteføljen.

Fra 30 til 89 kroner

Den nye prisen for Telia X er 89 kroner i måneden, som innebærer en tredobling fra den tidligere prisen på 30 kroner. Øvrige abonnementer betaler 49 kroner i måneden, også det en solid økning. Samtidig har Telia fjernet etableringsgebyret, som tidligere var 50 kroner per SIM.

– I Telia gjør vi løpende vurderinger av prisene på våre produkter og tjenester basert på blant annet verdi, kostnader og konkurransebildet, og i den forbindelse har vi nå endret prisene på data- og tvilling-SIM. Vi fjerner samtidig etableringsprisen på tvilling-SIM, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia Norge til Tek.no.

Dyrest i Norge

Prisendringen gjelder kun ved kjøp av nye data- eller tvilling-SIM, og berører ikke kunder med eksisterende ekstra SIM-kort, påpeker Barhom.

– Videre får kundene fortsatt tvilling-SIM (esim) til klokker for 30 kroner, sier han.

Telia kan dermed - etter det vi kjenner til - skilte med det dyreste ekstra-SIM-kortet du får i forbrukermarkedet.

Hovedkonkurrenten Telenor satte våren 2020 opp prisen på sine ekstra-SIM, fra 37,50 til 69 kroner i måneden for privatpersoner og 69 kroner pluss moms for bedriftskunder. Dette gjelder uansett hvilket abonnement du har.

– Ingen kostnader

Den gang uttalte sjefen i konkurrenten Happybytes, Thomas Sandaker, at de ikke hadde noen kostnader ved ekstra-SIM utover produksjon og utsendelse av selve SIM-kortet. Happybytes tar heller ikke noen månedsavgift for ekstra-SIM, men det skal sies at de ikke tilbyr tjenesten i det hele tatt for Fri data- eller Mye data-abonnementene sine.

Dermed er det nærliggende å tro at det er sannsynligheten for at du bruker mye data som ligger bak Telias prising, ikke kostnadene for produksjon eller administrasjon av selve SIM-kortet. Et data-SIM-kort kan jo i praksis plasseres i en ruter og for eksempel gi kontinuerlig Netflix-strømming.

Selv etter at du har nådd datakvota på 100 gigabyte i måneden med full hastighet og får hastigheten begrenset til 3 Mbit/sek kan du forbruke godt over en gigabyte i timen, for eksempel ved videostrømming.

Chilimobil, som tar samme pris som Happybytes for «Fri Data», tilbyr imidlertid både data- og tvilling-SIM. Der koster det 99 kroner i etablering og 39 kroner i måneden.

Telenor-eide Talkmore, som også tilbyr abonnement med såkalt «ubegrenset data», tar på sin side null kroner i etablering og 29 kroner i måneden.