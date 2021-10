Advarer mot ny type pornoutpressing på SMS

– Profesjonelt utført, mener NorSIS.

Slik ser SMS-en et hundretalls nordmenn skal ha mottatt i helgen ut. Bak sladden skjuler seg fornavn og postnummer til mottakeren.

– Svindlerne har tatt i bruk en metode vi ikke har sett før, der forsøket på utpressing oppleves mye mer personlig og skremmende enn tidligere, sier administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) Lars-Henrik Gundersen.

Et «hundretalls» nordmenn skal i helgen ha fått en SMS der både fornavn, postnummer og poststed er tatt med, med beskjed om at «seksualisert materiale av deg er på avveie».

For mange vil nok også det faktum at SMS-en tilsynelatende er sendt fra et norsk nummer bidra til troverdigheten. Nummeret er imidlertid forfalsket av svindlerne, såkalt «spoofing». Trusselen er svært profesjonelt utført, mener NorSIS.

14.000 kroner

Trykker du på linken i SMS-en kommer du til en nettside som følger mye av den samme oppskriften som vi har sett i tidligere forsøk på «pornoutpressing». Svindlerne hevder å ha hacket nettet ditt, og at de skal ha full oversikt over hva du har gjort på PC-en.

Administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS sier opplysningene i svindelforsøket alle er tilgjengelige fra åpne kilder på nett.

Offeret får beskjed om at de har besøkt en pornografisk nettside, og at svindlerne har brukt webkameraet til å gjøre opptak av deg. Hvis du ikke betaler rundt 14.000 kroner i kryptovaluta i løpet av 52 timer, truer svindlerne med å dele opptaket.

– Denne historien kjenner vi igjen fra mange slike utpressinger. Det nye er at utpressingen først kommer på SMS, og at både SMS-en og nettsiden fremstår som veldig personlige. Dette kan være skremmende for mange. Tidligere har denne type trusler kommet på mail, som for mange er betydelig mer upersonlig og mindre truende enn en SMS. Det er også typisk at dette skjer i en helg, da det kan være vanskeligere å søke hjelp, sier Gundersen.

I tidligere versjoner av denne fremgangsmåten oppga man et passord som hadde vært koblet til den aktuelle epostadressen i ulike lekkasjer på nett, slik at det kunne fremstå som om at svindlerne kjente passordet ditt. Det gjorde nok mange ekstra varsomme.

Slik ser nettsiden du kommer til om du klikker på lenken i SMS-en ut - på korrekt norsk.

Kun åpne kilder

Gundersen mener svindlerne denne gang antakelig har hentet opplysningene fra telefonkatalogen på nett eller andre åpne kilder, og at det ikke er noen grunn til å være urolig for at de sitter på personlige opplysninger utover det som er ligger åpent på nett.

NorSIS fikk i fjor gjennomført en undersøkelse som viste at hele åtte prosent av de som mottok en slik trussel valgte å betale, og spesielt mange i aldersgruppen 18 til 29 år.

En gjennomgang av bitcoin-lommeboka til en av gruppene som drev med slike pornosvindler viste at de hadde tjent nesten åtte millioner kroner på virksomheten. Der var det riktignok snakk om millioner av eposter som ble sendt ut.

– Spesielt barn og unge som mottar denne formen for trusler må være klar over at dette er svindel, og at det ikke finnes noen video av at de ser på porno. Det er derfor ikke flaut eller farlig å søke hjelp hos foresatte eller andre voksne, sier Gundersen.