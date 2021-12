Dette kan gi billigere bærbare for gaming

Nvidia viser frem ny budsjettgrafikk.

Nvidia viste for kort tid siden frem tre nye grafikkbrikker ment for laptoper og kompakte systemer, via en bloggpost på egne sider. De nye brikkene har fått følgende navn:

RTX GeForce 2050

GeForce MX570

GeForce MX550

Alle sammen er ment å være billigere grafikkbrikker enn dagens tilbud fra Nvidia, og kan fort bety at innstegsprisen for å få skikkelig grafikk i bærbare vil bli noe lavere. Frem til nå har Nvidia nemlig kun hatt enten nokså dyre grafikkbrikker eller nokså gamle brikker å tilby i dette markedet i dagens generasjon, og de nye brikkene kan derfor fylle et vakuum i selskapets portefølje.

I og med hvor mange som ønsker seg ny grafikk og hvor bekmørke tider det har vært for tilgjengeligheten i dette markedet de siste årene kan det nok også fort være en svært velkommen lansering ute blant potensielle kjøpere.

Misvisende navn

Navnene er imidlertid litt misvisende, som Notebookcheck påpeker. Mens MX570 og MX550 er basert på RTX20xx-arkitekturen (og bruker brikker vi kjenner fra denne eldre generasjonen), er RTX GeForce 2050 faktisk basert på RTX30xx-arkitekturen. Ja, GA107-grafikkbrikken er den samme som den vi finner vi RTX 3050.

Samtidig er det kuttet kraftig i spesifikasjonene, og ingen av Ampere-arkitekturens nye funksjoner (som Shadowplay, Nvidia Reflex etc.) støttes her.

Det er ikke uvanlig at brikkeprodusenter bruker «dårligere» brikker fra høyere nivå som ikke møtte kravene til disse dyrere produktene i billigere produkter, ved å deaktivere funksjonalitet og gjøre dem noe svakere. Det spekuleres derfor i at det er det som har skjedd her.

Notebookcheck kaller derfor også RTX 2050 for «det mest forvirrende grafikkortet Nvidia har lansert», og følger opp med at det er «et sammensurium av de verste delene av Turing og Ampere» (arkitekturene bak RTX20xx- og RTX30xx-seriene).

Kort og godt: RTX 2050 har ingen av de bedre maskinvaredelene fra RTX20xx-serien, men heller ingen av de nye programvarebitene fra RTX30xx-serien.

Under kan du se spesifikasjonene tilm RTX 2050 sammenlignet med resten av RTX20xx-serien:

Nvidia: – Gir flere muligheter for spillere

Det er som nevnt en pågående tørke i grafikkmarkedet, både hva gjelder grafikk for stasjonære maskiner, for integrerte systemer og for bærbare – og det er muligens grunnen til at Nvidia velger å lansere «gammel» teknologi for å dekke flere behov og nisjer.

Selskapet selv skriver at de tre nye brikkene vil gi «nye muligheter for spillere og kreative mennesker», og påpeker at ulike folk har ulike maskinvarekrav for programmene de bruker i hverdagen. Det er også godt mulig at det finnes et marked for disse brikkene der ute, og de vil nok først og fremst bli å finne i billige laptoper og små ferdigbygde maskiner.

Ingen av de tre grafikkbrikkene blir tilgjengelige som separate grafikkort til stasjonære maskiner.

Alle sammen skal først bli å finne i nye maskiner i løpet av våren 2022, og per nå har ikke Nvidia noen partnere, priser eller konkrete produkter å vise til.

