Apple snur: Gjør det enklere å reparere iPhone 13 likevel

Apple har fått mye tyn for å gjøre det unødvendig vanskelig å skifte skjerm på de nye iPhone 13-modellene. Men nå virker selskapet å snu. Til The Verge bekrefter selskapet de vil gjøre det enklere å skifte skjermen likevel.

Det var iFixit som påpekte svakheten forrige uke, hvor FaceID på iPhonen sluttet å virke hvis man byttet skjerm. Den eneste måten å komme rundt problemet på var å flytte over en bitte liten databrikke fra den gamle skjermen over til den nye, som krevde spesialisert verktøy.

Sertifiserte verksteder kunne imidlertid løse problemet med en enkel programvare, som ikke er tilgjengelig for andre enn Apples egne verksteder.

Begrensningen skapte mye furore da den ble kjent i forrige uke, og ble dekket bredt av teknologipresse verden over.

Skal endres med oppdatering

Sånn det er i dag må du altså ha med den originale, mikroskopisk lille databrikken om du må skifte skjerm for at Face ID i det hele tatt skal fungere. Og den er vanskelig å lodde over sånn uten videre. Men snart slipper du tenkte på det.

«Fiksen» på problemet fra Apple skal være en programvareoppdatering der de tar vekk kravet til at mikrobrikken må være med for at Face ID skal fungere. Apple har imidlertid ikke sagt nøyaktig når programvareoppdateringen skal komme, bare at den er på vei.

