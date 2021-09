Sørkoreansk lov stikker kjepper i hjulene på Apples og Googles pengemaskiner

Står appbutikkmonopolene for fall?

Apple og Google tjener store penger på appbutikkene sine. Nå vil i hvert fall Sør-Korea gi utviklerne som bruker disse butikkene mer makt.

Vegar Jansen 2 Sept 2021 08:50

I hvert fall ett langt år har noen programutviklere – og Epic Games spesielt – kranglet så busta fyker over praksisen med at store plattformbutikkeiere tvinger utviklerne til å bruke deres betalingsløsninger. Hvorpå de da tar en god slump av inntektene – opp mot 30 prosent – for denne bruken.

Her har spesielt Apple og Google vært i søkelyset etter at de i fjor kastet det populære spillet Fortnite ut av sine appbutikker.

Men det er ikke bare utviklerne som har begynt å reagere på slik praksis. I USA har et lovforslag for å forhindre slik praksis blitt sendt til Senatet , og i Sør-Korea har de nå kommet enda lenger. Tidligere denne uka gikk en ny lov gjennom i landets nasjonalforsamling, og denne loven skal sørge for at selskaper som Apple og Google ikke kan nekte apputviklere i å bruke alternative betalingsløsninger.

I tillegg blir det straffbart for selskapene å trenere eller unødvendig drøye godkjennelse av apper, og loven skal i tillegg beskytte mot at apper blir fjernet fra markedsplassene uten en god grunn.

Selvfølgelig står Apple, Google og likesinnede stadig fritt til å gjøre hva de vil, men da risikerer de også store bøter på opptil tre prosent av deres sørkoreanske inntekter.

Loven, som er et tillegg til landets «Telecommunications Business Act» er ennå ikke skrevet under av president Moon Jae-in. Men det ville vært merkelig om det ikke skjedde, da hans parti har stilt seg bak lovforslaget.

Ikke begeistret

Hverken Apple eller Google er spesielt begeistret for det som nå skjer. Forretningspraksisen med monopolmakt til noen få teknologigiganter er som nevnt under lupen i flere markeder. Det som skjer i Sør-Korea nå kan godt være den første dominobrikken i en trend som fort kan spre seg, i første omgang til USA og Europa.

Apple og Google har i første omgang lobbyert mot amerikanske styresmakter og hevdet at loven er et brudd på handelsavtaler, skriver The Verge . De fikk også hentet inn et sitat fra Apple, som mener loven blant annet åpner opp for svindel, dårligere personvern, manglende kjøpsoversikt og mindre effektiv foreldrekontroll. Apple frykter videre at dette skal gå ut over ryktet til App Store og gi dårligere muligheter for Sør-Koreas mange apputviklere.

Google er på sin side for en gang skyld enig med Apple, og har blant annet pekt på at det faktisk koster penger å bygge og vedlikeholde operativsystemet Android og dennes applikasjonsbutikk.

At dette til slutt skulle skje har uansett ikke kommet helt overraskende på hverken Apple eller Google, som det siste året har prøvd å justere litt på prismodellene for å virke mer sympatiske. Men det ser altså ut til at de ikke har vært rause nok.