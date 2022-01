Huawei slipper P50 Pro utenfor Kina – uten Google og uten 5G

Huaweis P50 Pro lanseres nå utenfor hjemlandet Kina.

Huawei lanserer nå flaggskipet P50 Pro og den brettbare P50 Pocket også utenfor Kina. Telefonene slippes i «nøkkelmarkeder» i Asia, Midtøsten, Afrika, Europa og Latin-Amerika, ifølge Huawei, uten å utdype ytterligere.

Som vanlig er Huaweis toppmodeller relativt solid spesifisert på maskinvarefronten. P50 Pro har en 6,6 tommer stor OLED-skjerm med 120 Hz oppfriskningsrate og en oppløsning på 2700 x 1228 piksler, som gir en pikseltetthet på rundt 450 piksler per tomme (PPI).

Snapdragon-prosessorer

Litt uvanlig for Huaweis del er kanskje at både P50 Pro og Pocket bruker Qualcomm-prosessorer, nærmere bestemt Snapdragon 888, som pares med 8 GB RAM (12 GB for P50 Pocket Premium Edition)

P50 Pro har fire kameraer bak: Et 50-megapikslers hovedkamera, en ultravidvinkel på 13 megapiksler, en zoomlinse på 64 megapiksler og inntil 3,5 x zoom og en 40 megapikslers svart-hvitt-sensor som blant annet skal hjelpe med lysinntaket når det er mørkt rundt deg.

Du får inntil 66 watts hurtiglading med kabel, og opptil 50 watt trådløst. Begge deler krever en kompatibel Huawei-lader.

P50 Pocket, som minner om Samsungs Galaxy Z Flip ved at bretten sitter midt på langsiden, har på sin side et trekameraoppsett bak, med et hovedkamera på 40 megapiksler, en ultravidvinkel på 13 og et såkalt «ultraspektrumskamera» på 32 megapiksler. Den må nøye seg med 40 watts lading.

P50 Pocket.

Uten Google og 5G

Som tilfellet har vært med Huaweis modeller den siste tiden, kommer P50 Pro og Pocket uten tilgang til Googles tjenester, så du får ikke brukt for eksempel Google Maps eller lastet ned apper fra Google Play Store.

Det skyldes USAs sanksjoner mot Huawei, som litt grovt fortalt ikke får bruke amerikansk teknologi i sine produkter uten spesifikk myndighetsgodkjenning fordi USA ser på dem som en sikkerhetsrisiko.

Telefonene kommer i stedet med EMUI 12-operativsystemet og Huaweis egen appbutikk App Gallery, hvor en del kjente apper finnes, men hvor også apper som for eksempel Vipps mangler. Telefonene leveres også uten 5G-støtte, til tross for at brikkesettet egentlig kommer med støtte for det.

Amerikanske Qualcomm har nemlig lisens til å selge brikker til Huawei, men ikke produkter med 5G-modem.

Ikke til Norge

Norske interessenter vil uansett måtte til utlandet for å skaffe seg en P50 Pro eller P50 Pocket.

– Vi ser alltid på mulighetene, men i denne omgangen vil de ikke lanseres i Norge, skriver Huawei Norges PR-sjef Henrik Smehaug i en SMS.