Telia endrer Telia X - til det verre for mange

«Tar en Telenor» og innfører hastighetsklasser.

Telia har frem til nå bare hatt ett enkelt X-abonnement med ubegrenset data. Nå blir det tre.

Telia deler opp sitt Telia X-abonnement med «ubegrenset data» i tre nye abonnementer. I praksis gjør de som Telenor og undermerket Talkmore ved å sette pris etter hastighet, ikke etter data.

Her er de nye Telia X-abonnementene:

Telia X Normal: Inntil 15 Mbit/sek frem til 100 GB, deretter 3 Mbit/sek. 499,-/mnd

Inntil 15 Mbit/sek frem til 100 GB, deretter 3 Mbit/sek. 499,-/mnd Telia X Rask: Inntil 150 Mbit/sek frem til 100 GB, deretter 3 Mbit/sek. 549,-/mnd

Inntil 150 Mbit/sek frem til 100 GB, deretter 3 Mbit/sek. 549,-/mnd Telia X Max: Inntil 1000 Mbit/sek frem til 100 GB, deretter 3 Mbit/sek. 699,-/mnd

Dagens Telia X-abonnement kommer uten hastighetsbegrensning og koster 549 kroner i måneden. Dermed er det i praksis snakk om en viss degradering av betingelsene, ettersom du fremover må betale 699 kroner i måneden for det samme som i dag koster 549 kroner.

Lavere innstegspris

Unntaket er det rimeligste Telia X-abonnementet, som altså blir 50 kroner billigere enn tidligere, men innfører en hastighetsbegrensning på 15 Mbit/sek. Som tidligere settes hastigheten ned til 3 Mbit/sek så fort du når 100 GB data på en måned.

Telia forsikrer imidlertid om at eksisterende Telia X-kunder vil beholde dagens betingelser, men det er ett unntak. Hvis man vil legge til flere Telia X-brukere på samme faktura vil det fortsatt koste 399 kroner per ekstra bruker, men da må de eksisterende brukerne over på ett av de tre nye abonnementene for å få familierabatten.

Sammenliknet med hovedkonkurrenten Telenor er dermed Telia fortsatt hakket gunstigere. Telenor begrenser sine tre Next-abonnementer til henholdsvis 10 Mbit/sek, 100 Mbit/sek og 1000 Mbit/sek (egentlig «ubegrenset»), og de tar seg også bedre betalt enn Telia - 549, 599 og 799 kroner.

Telenor tilbyr i likhet med Telia også familierabatt om du har flere brukere på samme faktura, men deler opp i over 18 (449 kroner) og under 18 år (349 kroner). Et lite trumfkort hos Telenor og Talkmore er imidlertid at du får samme betingelser i EU/EØS som i Norge, noe du ikke får hos Telia.

Billigere hos de små

Både Telia og Telenor er imidlertid langt unna betingelsene til de to skarpeste tilbyderne, nemlig Chilimobil og Happybytes. Begge tilbyr fri hastighet, men har en liten forskjell i hvor mye data du kan bruke før hastigheten går ned, med 100 GB hos Chilimobil og 108 GB hos Happybytes. Prisen er 398 kroner, men her får du ingen familierabatt.

I tillegg har du Ice, som tilbyr sin tjeneste Data Frihet, hvor du får inntil 1000 GB med 10 Mbit/sek der hvor Ice har egen nettdekning (94 % av Norges befolkning har tilgang, ifølge Ice). Dette er en tilleggstjeneste som kan legges til et vanlig Ice-abonnement fra 7 GB og oppover. Prisen vil da være 249 kroner for selve abonnementet og 99 kroner for Data Frihet, altså 348 kroner i måneden. Unektelig et godt tilbud om du har Ice-dekning der du bor eller oppholder deg mye.

Slik er de ulike abonnementene med «fri» eller «ubegrenset» data nå:

Telia Chilimobil Happybytes Ice Talkmore Telenor Abonnement X Normal/Rask/Max Fri Data Fri Data 7 GB + Data Frihet Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Next Normal/Rask/Maksimal Pris 499/549/699 kr/mnd 398 kr/mnd 398 kr/mnd 249 + 99 kr/mnd 499/549/799 kr/mnd 549/599/799 kr/mnd Hastighet 15 Mbit/150 Mbit/fri Fri Fri 10 Mbit/sek 10 Mbit/100 Mbit/1000 Mbit/sek 10 Mbit/100 Mbit/1000 Mbit/sek Datamengde før hastigheten settes ned 100 GB 100 GB 108 GB 1007 GB* 100 GB 100 GB Strupehastighet 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek - 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Datamengde EU/EØS 30/30/42 GB 27 GB 24 GB 7 + 4,7 GB Samme som i Norge. Samme som i Norge. Tvilling/data-SIM? Krysse av Krysse av Bytt Data Frihet fungerer ikke på Tvilling. Krysse av Krysse av Annet 399 kr per ekstra bruker. ID-forsikring, Nettslett og appkjøp-forsikring inkl. 1000 ringeminutter til Norden/Baltikum inkludert. - - Data Frihet-dataene gjelder kun i Ice+-nettet. 15 % rabatt for kunder under 30. 349/449 kr for per ekstra bruker under/over 18 år. Nettslett, Se Hvem, Nettvern og Min Sky inkludert.

