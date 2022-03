Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Oppdaterer Xbox Series X og S med en håndfull nyttige funksjoner

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Denne uken ruller det ut en ny programvareoppdatering til alle med Xbox Series X og Series S. Det er ingen enorme omveltninger her, men et par hendige nye funksjoner du bør prøve ut.

Vår favoritt-funksjon, Quick Resume, blir nemlig litt nyttigere, og du kan endelig bestemme hva «share»-knappen på kontrolleren skal gjøre.

Aldri ventetid på favorittspillene

I den nye mars-oppdateringen kan Xbox Series X- og S-eiere nå «feste» sine favorittspill i Quick Resume-oversikten. Du kan løfte frem to spill på denne måten, og dermed sikre at de alltid lagres i konsollens hurtigminne.

Dette er ekstra nyttig for deg som har et par favorittspill du ofte vender tilbake til, samtidig som du også prøver ut nye titler i ny og ne. Nå kan du sikre at spillene du ikke er så interessert i ikke tar opp plass i konsollens hurtigminne, og dytter ut favorittspillene dine.

Quick Resume er altså en funksjon som lar konsollen huske nøyaktig hvor du er i et spill, slik at du umiddelbart kan hoppe rett inn i handlingen igjen, og du slipper å vente på innlasting av menyer og alt annet. I praksis gjør det at ventetider som tidligere kanskje hadde nærmet seg minuttet, går på bare et par sekunder.

I vår test skrev vi at Quick Resume var Xbox Series X’ største «killer feature» som PlayStation 5 ikke klarte å matche. For hos PlayStation 5 kan du bare ha rask innlasting på ett spill, mens Xbox lar deg ha det på flere.

Velg hva Share-knappen gjør

Xbox-kontrolleren har en dedikert dele-knapp. Trykker du på den får du opp valg for å lagre videoklipp, ta skjermbilder og for å dele det til andre venner. Sikkert fint for deg som liker å dele med deg, men er du typen som ikke ser noe behov for dette, kommer Microsoft med en hyggelig gladnyhet.

Med den nye oppdateringen kan du nemlig endre hva dele-knappen gjør. Du kan for eksempel sette den til å dempe all lyd, eller for å åpne opp vennelisten din eller achievements-menyen. Du bestemmer.

Det kommer også justeringer for hvordan lyden settes opp. Du kan lese mer om dette hos Xbox.

Microsoft Xbox Series X annonse Sjekk prisen

Microsoft Xbox Series S annonse 2 990,- Sjekk nå 3 279,- Sjekk nå