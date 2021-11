Volkswagen er tilbake på salgstoppen

Knuste Tesla med gode ID. 4-salgstall i oktober.

Til tross for en liten nedgang fra september, fortsetter nordmenn å kjøpe elbiler over en lav sko. 70,1 prosent av alle registrerte biler i oktober var en såkalt nullutslippsbil, mot 77,5 prosent i september.

Det er tydelig at nordmenn har fått sansen for litt større elbiler, for både september og oktober-registreringene domineres av de større variantene.

Den mest populære av dem alle i oktober var Volkswagen ID. 4, med 913 nyregistrerte biler i oktober. Deretter kommer Skoda Enyaq med 760 enheter, etterfulgt av Hyundai Ioniq 5, med 585 biler.

Hvor ble det av Tesla?

Det er første gang på omtrent et halvår at Volkswagen topper listene. Volkswagen sa for øvrig til oss i fjor at målet deres med ID. 4 var at det skulle bli Norges mest solgte bil i 2021. Totalt har de solgt over 7202 eksemplarer, men de har en lang vei å gå hvis de skal slå Tesla Model 3, som har registrert 9319 biler så langt i år.

Tesla Model Y, som nærmest tok Norge med storm i slutten av august og hele september, er nesten ikke å finne i oktobertallene. Bare to Tesla Model Y ble registrert i Norge i oktober, og 52 Model 3.

Slik rykk og napp-levering er ikke helt ukjent fra Tesla, men det er ingen tvil om at det kan se dramatisk ut på statistikken.

Fall i antall nyregistreringer

Totalt ble det registrert færre biler i oktober 2021 sammenlignet med oktober i fjor, og OFV melder om en nedgang på 10,6 prosent.

– Likevel kan 2021 komme til å toppe 1986 dersom registreringstakten fortsetter på dagens nivå eller øker ut året. Ved utgangen av oktober er det registrert 140 435 nye personbiler i Norge. I oktober 1986 var tallet 149 083, men registreringstakten var størst fra januar og ut oktober og dabbet av de to siste månedene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Norge kan bli prioritert

Teknologiprodukter generelt sliter om dagen grunnet den store brikkemangelen i verden, og elbiler er intet unntak. Solberg Thorsen tror imidlertid at vi ikke nødvendigvis vil se en like stor nedgang i antallet elbiler her i Norge som resten av Europa:

– Det er fokus fra bilprodusentene på å nå EU sitt CO₂-krav til nye biler, og det kan bety at Norge vil få relativt god tilgang på elbiler og ladbare hybrider sammenlignet med andre land i Europa hvor disse biltypene fortsatt utgjør en marginal del av markedet, sier Solberg Thorsen i en pressemelding.

Norge teller nemlig med i det totale CO₂-regnskapet i EU, og når produsentene ser at det er lettere for dem å selge unna elbiler i Norge enn i andre land, kan de øke andelen biler de sender hit.

Liten interesse for bensin og diesel

For interessen for både bensin- og dieselbiler er utvilsomt synkende her i landet. OFV melder at det bare ble registrert 730 nye bensin og dieselbiler i oktober – 6,3 prosent av det totale bilsalget. Totalt i år er det solgt 12.401 slike biler, omtrent ni prosent av totalen.

– Vi ser klart og tydelig at bensin og dieselbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Det er i tråd med 2025-målet om at da skal alle nye biler være utslippsfrie. Så langt i 2021 er 63 prosent av nye biler elbiler, sier Solberg Thorsen.

Dette var salgstallene for oktober:

Oktober 2021 Januar - oktober 2021 Volkswagen ID.4 913 7202 Skoda Enyaq 760 4695 Hyundai IONIQ 5 585 2641 Toyota RAV4 532 7749 Volvo XC40 488 5710 Polestar Polestar 2 405 3284 Nissan Leaf 353 3947 Audi e-tron 305 5094 Volkswagen ID.3 300 2736 Volvo XC60 229 2795 Ford Mustang Mach-E 227 5350 Hyundai Kona 188 2736 Toyota Corolla 149 2144 Peugeot 2008 137 2777 BMW X3 115 2383 Mercedes-benz EQC 82 3544 Kia Niro 79 2158 Tesla Model 3 53 9319 MG ZS 39 2344 Tesla Model Y 2 4875