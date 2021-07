Facebook lanserer lydemojier i anledning «World Emoji Day»

Og Messenger blir om mulig enda mer irriterende enn før.

Facebooks Messenger får lydemojier. Facebook

Vilde M. Horvei 16 Juli 2021 11:28

Hvis du allerede synes Facebooks Messenger chat er irriterende så blir du potensielt mer irritert snart, for nå skal emojier komme med lyd.

De av oss som trodde MSN Messenger sin «Nudge» lyd var et deilig tilbakelagt kapittel, må nå belage seg på at tidlig 2000-tallet har gjenoppstått i en stiligere utgave.

Den uoffisielle høytidsdagen «World Emoji Day» feires 17.juli og i den anledningen har Facebook introdusert det de kaller «Soundmojis», eller «lydemojis» på norsk.

Emojis som sirisser, trommevirvel, klapping ⁠, og ond latter ⁠ vil få tilhørende audioklipp. I tillegg vil det være korte audioklipp tilgjengelig fra artister som Rebecca Black og fra tvserier og filmer som F9, Brooklyn Nine-Nine, og Bridgerton. Facebook vil legge til flere lydemojis etterhvert.

Slik blir det seende ut i chatten. Facebook

For å finne de nye lydemojiene åpner du en chat i Messenger, trykker på smilefjeset og der skal det komme opp en valgmulighet for Soundmoji, eller lydemoji på norsk. Facebook vil legge ut et bibliotek av lydemojier å velge fra, som vil bli regelmessig oppdatert.

Oppdateringen er derimot ikke tilgjengelig for alle enda, men vi antar det er rett rundt hjørnet. Så hvis du har skikkelig lyst til å plage vennene dine har du noe godt i vente.