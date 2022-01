HomePod Mini testes i Norge

Bekreftet av flere kilder overfor Tek.

HomePod Mini er en liten smarthøyttaler med innebygd Siri-støtte. Nå testes den ut på norsk, og lanseringen her i landet er trolig ikke langt unna.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Mandag morgen skrev vi at HomePod Mini testes ut i Sverige, og nå viser det seg at det samme gjelder Norge.

Etter publiseringen av artikkelen har en rekke personer tatt kontakt med Tek, som alle har mottatt testeksemplarer av den lille smarthøyttaleren. Oppdraget deres har vært å teste den ut med norske talekommandoer, og vurdere hvor godt Siri er til å forstå og snakke norsk. Alle har ønsket å være anonyme for å ikke miste jobbene som testere.

En stillingsutlysning hos Dataforce, som fortsatt ser ut til å være aktiv, søker etter norske brukere til å teste en «toppmoderne smarthøyttaler fra et verdensledende teknologiselskap».

Imponert over norskkunnskapene

I motsetning til en av de svenske testerne som Macradion snakket med, er én av testerne som tok kontakt med Tek ganske imponert over Siris norskkunnskaper:

– Jeg synes den forstår overraskende mye. Jeg kan lese på en «custom-made» app hva den plukker opp av tale fra min side, forteller testeren.

Hen sier konkret at testingen blir gjort i forbindelse med å klargjøre HomePod Mini for lansering i Norge, men har ingen eksakt dato for når det vil skje.

En annen tester sier testingen har foregått i flere stadier i Norge, og at det har skjedd på to ulike måter. I den ene runden har testere fått tilsendt en HomePod Mini og en Apple TV hjem for å teste den i løpet av to måneder, mens det også har vært runder med enkeltsesjoner i løpet av 1–2 timer, med mer intensiv testing.

Vi har kontaktet Apple, men fikk beskjed om at de ikke ønsker å kommentere saken.

Ukjent lansering

Testerne har altså ikke fått vite når Apple planlegger en lansering, og Apple vil trolig ikke røpe noe heller. Med tanke på at testingen tilsynelatende har foregått en god stund allerede, og i hvert fall én av testerne mener den «forstår overraskende mye», kan vi anta at en lansering er relativt nært.

Apple har ofte en lanseringsrunde rundt mars, og kanskje er det da vi også får se lanseringen av den lille smarthøyttaleren i Norden.

HomePod Mini erstatter HomePod

HomePod Mini ble lansert sommeren 2020, og Apple har i etterkant sluttet å produsere «storebroren» HomePod. HomePod Mini ser ut som en liten kule dekket i stoff, akkurat som storebroren gjorde, med en berøringsfølsom flate på toppen. Den kan du trykke på for å styre høyttaleren, og for å manuelt aktivere Siri. Siri kan du naturligvis også aktivere med stemmen.

Vi har ikke testet HomePod Mini her på Tek.no ettersom den ikke er offisielt lansert i Norge, men storebroren kunne i hvert fall by på svært god lyd, med automatisk romkalibrering for å tilpasse lydprofilen.

Vi synes derimot aldri at Siri var en særlig god taleassistent til høyttaleren, selv på engelsk.

HomePod Mini koster 99 dollar i USA, og vil trolig havne på rundt 1000–1200 kroner her i Norge.

Apple HomePod Mini annonse Sjekk prisen