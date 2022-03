Smarthusstandarden Matter er utsatt igjen

Skal skyldes enorm interesse for å være med.

Matter-protokollen skal la smartprodukter fra ulike produsenter snakke sammen.

«Denne logoen blir viktig for deg med smarthus-drøm» skrev vi på forsommeren i fjor, med henvisning til den nye standarden Matter. Den har som hensikt å få «smarte» produkter som lyspærer, termostater og dørlåser fra ulike produsenter til å snakke sammen.

Om du ser Matter-logoen på et produkt skal du dermed kunne være sikker på at produktet kan kommunisere med alle andre Matter-produkter, uavhengig av produsent eller produktgenerasjon.

Standarden skulle egentlig være klar i 2021, men nå har Connectivity Standards Alliance, organisasjonen bak Matter, varslet nok en utsettelse, til høsten 2022.

Så sent som i august annonserte de at Matter var forskjøvet til sommeren.

Nå drøyer det altså enda flere måneder før de første produktene får støtte.

– Flere vil være med

En talskvinne fra CSA forteller til The Verge at utsettelsen skyldes behovet for å videreutvikle utviklerverktøyene hver produsent må bruke for å integrere Matter-støtte i sine produkter.

Hun hevder flere produsenter enn ventet har ønsket å tilpasse plattformene og produktene sine til Matter-standarden, og at de derfor trenger mer tid for å være sikre på at alt vil fungere knirkefritt sammen. Noe som jo er hovedpoenget med Matter.

I forbindelse med utsettelsen skriver CSA at de ikke ser på utsettelsen som et skritt tilbake, men heller et skritt fremover der de nå får mulighet til å gi enda flere produkter Matter-støtte.

De lover utsettelsen vil være verdt ventetiden, og at dagen da vi kan rive murene som holder de ulike smarthussystemene fra hverandre snart er her.

Over 100 produkter i første bølge

130 ulike produkter fra 15 kategorier og 50 selskaper skal være del av den første bølgen med Matter-sertifiserte produkter. Dette inkluderer smarte lyspærer, smartplugger, dørlåser, garasjedørsensorer, termostater, brytere av alle mulig slag, trådløse tilgangspunkt, TV-er og smarthjemsentraler.

16 ulike plattformer, fra iOS, Linux og Android til Samsungs «Tizen» OS som kjører på selskapets TV-er skal støtte Matter. Blant de største selskapene som vil gi smartproduktene sine Matter-støtte finner vi Apple, Amazon, Google, Samsung og Signify. Sistnevnte står blant annet bak Philips’ Hue-system.

De første Matter-sertifiserte smarthjemproduktene var ventet på markedet i år. Selv med den siste utsettelsen i mente kan det fremdeles skje, men trolig vil det bare gjelde en håndfull produkter der langt flere vil oppdateres først neste år.

Signify har blant annet lovet at eksisterende Philips Hue-pærer vil få støtte for Matter via en programvareoppdatering til «hubben» etter at standarden er klar.