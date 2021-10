Spøk på nettet blir til et faktisk produkt

Xbox-kjøleskapet kommer i desember.

Det begynte som en spøk på nettet, fordi mange mente den nye spillkonsollen Xbox Series X var så kantete at det kunne vært et kjøleskap. I juni i år avslørte Microsoft at de hadde hørt på tilbakemeldingene, og lanserte «Verdens kraftigste minikjøleskap».

Nå sier Microsoft at de skal åpne opp for forhåndsbestillingen av det småabsurde produktet neste uke.

Usikker norsk lansering

Forhåndsbestillingen starter 19. oktober, altså tirsdag, og blir tilgjengelig i USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Irland, Spania, Nederland og Polen. Altså ikke Norge.

Prisen er satt til 99,99 dollar, eller 99 Euro, og blir tilgjengelig – trolig i begrenset opplag – i desember.

– Vi jobber med gjøre Xbox Mini-kjøleskapet tilgjengelig for så mange fans som mulig, og vil fortsette å utvide tilgjengeligheten i 2022 – forutsatt at vi kan oppfylle regulatoriske krav i de respektive markedene.", opplyser Xbox sitt norske pressekontor til Tek.no.

Med andre ord blir det ikke før neste år vi kanskje får se den svarte og grønne kjøleboksen i Norge.

Kjøleskapet skal være stort nok til å ha plass til 12 brusbokser, fordelt utover de to hyllene. To små hyller i døren lar deg kjøle ned noen snacks, mens en USB-kontakt på fremsiden lar deg lade opp dingsene dine. Kjøleskapet er også teknisk sett portabelt, og kan holdes i gang med en nødlader.

