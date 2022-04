Nå er det lett å bytte bort Edge igjen

Microsoft snur etter frustrasjon fra brukere.

Da Windows 11 ble lansert meldte vi at Microsofts siste operativsystem stort sett var et skritt i riktig retning. Men særlig på ett punkt reagerte både vi og mange andre som allerede hadde oppgradert fra Windows 10:

I nykommeren var det nemlig blitt mye vanskeligere å endre standard nettleser, og Microsoft insisterte dessuten på at du burde beholde deres egen «Edge» når du først fant ut hvordan du kunne velge den bort.

I den siste Windows 11-oppdateringen, som ble rullet ut tirsdag, gjør imidlertid Microsoft helomvending. Brått har det faktisk blitt enklere enn det var i Windows 10 å endre fra Edge til en annen nettleser du vil bruke, som populære Chrome eller Firefox.

Så lett endrer du nå

Alt du trenger å gjøre etter at du har fått den nye Windows 11-oppdateringen via Windows Update, er å besøke Innstillinger –> Apper –> Standardapper.

Hit går du for å endre standard nettleser nå.

Der kan du nå søke opp nettleseren du vil bruke og angi den som standard nettleser med en egen knapp. Den sikrer at filtyper som den tidligere standardnettleseren hadde ansvaret for å åpne, som «.html» og «.htm»-filer, blir overført til den nye du foretrekker.

Endelig uten at du må velge nettleser for hver eneste av disse filtypene som de fleste brukere uansett ikke har noe forhold til eller engang vet hva er.

«Aldri har det vært vanskeligere å bytte standardnettleser enn i Windows 11» skrev vi i vår sniktitt. Nå er dette endelig rettet opp i.

Brukes av flere

At det har vært vanskelig å endre bort fra Microsoft Edge for alle som nylig har oppgradert til Windows 11 kan kanskje forklare noe av nettleserens vekst den siste tiden. At Microsoft også har jobbet for å forbedre den, samt har skiftet ut sin egenutviklede nettlesermotor med den som brukes av Google Chrome, kan også ha bidratt til at færre enn tidligere har ønsket å bytte.

Analysetjenesten StatCounter, som kontinuerlig måler markedsandelene til de ulike nettleserne, meldte uansett nylig at Edge nå er verdens nest mest brukte nettleser. Rett foran Firefox og Safari.

Googles Chrome har fremdeles en global markedsandel på vel 67 prosent for «desktop»-markedet ifølge StatCounter.

Utviklingen i markedsandeler siste 12 måneder ifølge StatCounter.

Siden Windows 11 ble lansert har Microsoft blant annet også måtte reversere beslutningen om å ikke la deg ha mapper på startmenyen. Både mapper og faner i Windows Uforsker er nå på vei til Windows 11 sammen med andre forbedringer.

Les også Slik lurer du Windows 11-installasjonen