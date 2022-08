Instagram tester «BeReal»-funksjon

NY FUNKSJON: Meta lager en ny funksjon som er lik den nyere appen BeReal.

Meta bekrefter at de jobber med en ny Instagram-funksjon som er mistenkelig lik appen BeReal, skriver The Verge.

BeReal kom i 2020 og ligger på topplisten til AppStore.

Ifølge The Verge ble den nye funksjonen «IG Candid» oppdaget av en som er kjent for å avsløre slike nyheter, Alessandro Paluzzi.

Et skjermbilde han har delt på Twitter viser at brukeren blir bedt om å dele et bilde på et tilfeldig tidspunkt hver dag, og at man har to minutter på seg:

BeReal sender et varsel til brukere på et tilfeldig tidspunkt på dagen, og gir deg to minutter til å ta et bilde med begge kameraene samtidig.

Appen skal oppmuntre til deling av «ekte bilder» fra hverdagen, noe Instagram ikke er like kjent for:

Bekrefter at de tester ut internt

I en uttalelse gitt til The Verge bekrefter Meta at de tester IG Candid-funksjonen.

– Denne funksjonen er en intern prototyp, og testes ikke eksternt, sa Meta-talsperson Christine Pai til nettstedet.

Det kan hende at funksjonen ikke blir offentlig tilgjengelig, men historisk sett er Meta ofte ute med lignende funksjoner som andre populære apper.

Da Snapchat Stories ble populært, startet Instagram med en egen Stories-funksjon, og Reels ligner videoer fra den populære appen TikTok.

Har blitt anklaget for å kopiere BeReal

Dette er heller ikke engang første gang Meta har blitt anklaget for å kopiere BeReal.

Forrige måned, da BeReal ble ekstra populær, lanserte Meta en ny funksjon kalt «Dual» eller «dobbel» på norsk, som lar deg ta et bilde eller en video fra begge kameraene på mobilen samtidig.

Mange påpekte BeReal-likhetene, selv om funksjonen lar deg ta bilder og video når du vil, i stedet for å måtte vente på et daglig varsel.

Derimot skriver The Verge at ifølge en tidligere Instagram-produktdesigner hadde funksjonen vært under utvikling i flere år, og lanseringen av den rundt BeReals popularitet var «praktisk».

REELS: I 2020 var det mulig å lage «reels», korte videosnutter akkurat som på TikTok, på Instagram. Nå vil Instagram også «herme» etter en annen populær app.

