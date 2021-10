Forbrukerrådet kritisk til ny Nintendo-konsoll med «gamle feil»

Nintendos Joy-Con-kontrollere har fått mange klager.

Såkalt «Joy-Con-drift» – et kjent problem med styrespakene til Nintendos konsoll Switch – har irritert forbrukere lenge. Det har også irritert noen forbrukerorganisasjoner, blant annet det norske Forbrukerrådet.

Så i januar i år klagde de inn Nintendo for Forbrukertilsynet i Norge. Samt Europakommisjonen i samarbeid med den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC. Europakommisjonen fikk 25.000 klager fra hele Europa, men Nintendo avviste ansvaret.

Nå er en ny Switch på trappene – med OLED-skjerm. Men problemet med Joy-Con-drift, som fører til at spill kan ta imot input uten at spilleren rører styrespakene, er ikke løst. Dette får Forbrukerrådet til å reagere.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Vi er skuffet over at Nintendo ikke har gjort noe med svakheten når Switchen kommer i ny versjon. Det betyr at forbrukere som kjøper den nye konsollen må være klar over feilen kan oppstå i produktet de kjøper, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han legger til at dette ikke bare er slett behandling av kundene, men at det også har en opplagt negativ miljømessig side ettersom et utall kontrollere må repareres eller kasseres.

Åpenbart ikke så enkelt

Samtidig er det ikke nødvendigvis liten respekt for kundene eller storselskapshybris som er grunnen til at Nintedo ikke har gjort noe drastisk med Joy-Con-kontrollerne. Det kan være så enkelt som at de ikke klarer å løse problemet.

I en egenprodusert «spørsmål-og-svar»-artikkel om den nye Switchen kan nemlig Nintendo fortelle at kontrollerne har blitt kontinuerlig forbedret fra starten av, og at utgaven som slippes med OLED-Switchen vil være den nyeste versjonen med alle forbedringene.

Men samtidig gjør en av sjefene for Nintendos teknologiutviklingsavdeling det klart at fordi det er friksjon mellom deler som er i kontakt, kan ikke slitasje unngås. Dette sammenlignes med dekk mot underlaget for en bil, og sånn sett blir kontrolleren nærmest en slitedel.

Pussig nok har spillselskapet Valve akkurat sluppet en demonteringsvideo for sin kommende håndholdte PC/konsoll Steam Deck. Der advarer de brukerne mot å fikse ting selv, men samtidig viser de også hvordan styrespakene kan byttes ut:

Les også Valve har sluppet demonteringsvideo for Steam Deck

Anbefaler å klage, ikke fikse selv

Forbrukerrådet minner om at forbrukere har rett på gratis reparasjon eller ny vare uten kostnad når kontrolleren har fabrikasjonsfeil. Man kan da klage til selgeren eller importøren, som her i Norge er Bergsala AS.

– Vi anbefaler alle som opplever feil ved sine håndkontrollere å klage på dette med det samme feilen oppstår. Hvis du venter for lenge, kan det være «game over» med tanke på rettighetene dine, sier Thomas Iversen.

Samtidig spiller det ingen rolle om feilen først dukker opp en stund etter at du kjøpte produktet, den er ifølge Forbrukerrådet på hele fem år.

– En spillkonsoll har fem års reklamasjonsfrist, det inkluderer også tilbehøret som kontrollerne som følger med. Det finnes ingen praksis om reklamasjonsfristen på løskjøpte kontrollere, men mye taler for at også disse har en levetid som medfører fem års reklamasjonsfrist, sier Iversen til Tek.no.

Forbrukerrådet anbefaler for øvrig ingen å gjøre inngrep for å fikse kontrollerne selv, ettersom det potensielt kan føre til at du mister muligheten til å kreve gratis reparasjon. Da er det bedre å klage og overlate dette til selger eller produsent.

Dersom du skulle får problemer med kontrollere og ikke komme noen vei hos selger eller importør, kan saken alltids tas til gratis mekling hos Forbrukertilsynet.

Les også Nå kan alle utvide Playstation 5-lagringen