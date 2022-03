Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Analytiker: Apples neste iPhone skal koste under 300 dollar

Hva blir i så fall den norske prisen?

iPhone SE (2020).

Niklas Plikk

Alle tegn peker mot at det blir en Apple-lansering i mars, hvor det er ventet at de skal slippe en ny variant av deres billigste mobil: iPhone SE.

Som med alle Apple-lanseringer er det alltid en rekke spekulasjoner og rykter i forkant. Det er blant annet ventet at den nye iPhonen vil by på 5G-støtte, men designet vil forbli det samme som den forrige varianten, sluppet i 2020.

Men det er ikke funksjonene til den kommende iPhonen som har fått teknologipressens oppmerksomhet denne gangen, men den angivelige prisen.

Analytikeren John Donovan hos Loop Capital Markets hevder nemlig at han har kilder som sier at den nye iPhone SE vil ha en startpris på 300 dollar. Dette blir gjengitt hos blant annet MacWorld.

Det er altså 100 dollar ned fra den forrige varianten, som koster 400 dollar de den ble lansert våren 2020.

Det ville gjort årets iPhone SE til den desidert billigste iPhonen i selskapets historie, og økt Apples konkurransedyktighet mot lavprisaktørene på Android-markedet.

Dyrere i Norge

Donovan sier ikke hvem kildene hans er for prisen, og heller ikke alle er enige med ham. Analytikeren Daniel Ives hos Wedbush Securities spår for eksempel at Apple kommer til å fortsette prisen på 399 dollar, selv om han ikke utelukker at prisen kan bli lavere.

Hva prisen blir i Norge er uansett ikke sikkert. For selv om den forrige iPhone SE kostet 399 dollar i USA, var startprisen i Norge 5.499 kroner. Senker Apple prisene med ytterligere hundre dollar i USA, vil vi kunne forvente en prisnedgang også her, men om det da blir 4.999 kroner eller 4.499 kroner er ikke godt å si.

Det er jo heller ikke helt fjernt å tenke at Apple faktisk setter opp prisen, ettersom de putter inn 5G for første gang i iPhone SE-serien.

Svaret får vi nok uansett i løpet av mars. Nøyaktig lanseringsdato er ennå ikke kjent.

