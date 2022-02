Nå skal Instagram be deg ta en pause

Varsler deg som bruker for mye tid på skrolling.

Instagram håper tjenesten skal bli tryggere for unge etter stor ståhei rundt Metas, tidligere Facebooks, prioriteringer.

Blir dagene dine borte i endeløs skrolling på nettjenester? Det får du kanskje et ekstra verktøy til å kontrollere nå. Instagram ruller nå ut «Take a break»-funksjonen sin til resten av verden, med Norge inkludert. Det betyr at du kan få forslag om å ta en pause opp å skjermen hvis du skroller for lenge.

Tjenesten lover også at brukere skal få tips til hvordan å styre egen tidsbruk. Det er mulig å endre innstillingene for «Take a break» selv, men Instagrams interne undersøkelser skal vise at 90 prosent av ungdom som aktiverer løsningen beholder den på.

Funksjonen ble annonsert i desember i fjor, men ble den gang kun gjort tilgjengelig for brukere i noen få engelsktalende land, og bare på iPhone. Nå skal funksjonen altså bli tilgjengelig for alle.

Slik skal det se ut når noen varsles om å ta en pause.

Anklaget for å sette penger foran folk

Det har stormet rundt Meta, tidligere Facebook, for måten de behandler brukere og i særdeleshet ungdom på. Ifølge Wall Street Journal har tjenesten holdt hemmelig intern forskning som antyder at tjenesten er skadelig for unge jenters kroppsbilde. Blant en rekke beskyldninger som ble fremmet mot selskapet var at de satte fortjeneste foran folk.

Arbeidet med en egen Instagram-tjeneste for ungdom har blitt satt i bero, og i mellomtiden har selskapet gradvis gjort endringer på tjenesten, med blant annet bedre foreldrekontroller

Begrenser skadelige egenskaper

I dagens pressemelding oppsummerer selskapet noe av det de gjør for å bedre tenåringers opplevelser på tjenesten. Blant annet settes kontoer for folk under 18 som private i utgangspunktet, og de kan heller ikke kontaktes av voksne med mindre brukerne selv følger de kontoene.

I en trend som har blitt vanlig på flere tjenester er det også laget mulighet for å begrense synlighet til likerklikk på innlegg. Tilsvarende funksjonalitet finnes på Facebook (også Meta), og på Alphabet (Google)-eide YouTube har «tommel ned»-tellingen blitt borte det siste året.

Det er også mulighet til å begrense tiden totalt brukt i appen.

Skal «nudge» brukerne

De fleste har kanskje opplevd å bli «fanget av algoritmen», der man får den ene etter den andre posten eller videoen eller bildeserien med det samme temaet opp. Debatten rundt såkalte «ekkokamre» på internett er også knyttet til måten algoritmene som serverer oss innhold fungerer på.

Instagram mener det kan være skadelig om man dveler ved et emne for lenge, og skal forsøke å «nudge» brukere til andre emner i det de kaller «rette øyeblikk». Om det endrer brukeropplevelsen på Instagram nevneverdig gjenstår å se.

I mars skal tjenesten også slippe nye foreldrekontroller for styring av de yngstes tid i den Meta-eide tjenesten.

Også TikTok endrer kurs

Det er ikke bare Meta/Facebook og Instagram som beskyldes for å gjøre skade på ungdommen. Også TikTok har fått kritikk for måten algoritmen fungerer på. På tampen av fjoråret sa den fortsatt Bytedance-eide tjenesten at de ville endre måten innholdet i appen ble valgt ut på, for å unngå mengder med negativt eller skadelig innhold.

Denne typen langvarig blaing i dårlige nyheter, eller kjipt innhold, kalles gjerne «doomscrolling»; når du bruker store mengder tid på innhold som er skadelig for deg, potensielt også til tross for at du vet det selv.

TikToks videostrøm, den såkalte For You-siden (FYP), skal allerede ha vært laget for å unngå for mye repetisjon og på den måten kjede brukerne. Tidligere skal det ha handlet om nokså konkrete ting, som å ikke vise veldig mange videoer fra de samme skaperne på rad, men fremover skal funksjonen virke mer overordnet, loves det. For eksempel skal ikke appen vise endeløse mengder innhold om slanking og trening, eller bare tematikk som «tristhet».

Appen baserer i utgangspunktet utvalget sitt på hvor lenge hver bruker titter på en video, og om videoen fører til interaksjoner så som at du følger skaperen, liker videoen eller kommenterer den. Generelt sett er det også slik de fleste sosiale medier fungerer. Det du tilbringer mest tid med får du mer av. Nå sier altså både Instagram og TikTok at de vil endre i hvert fall litt på denne mekanismen.