Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony vil la deg teste PS5-spill før du kjøper dem

Ber utviklere om å lage testversjoner.

Det kan ofte være vanskelig å vite om et spill er noe for deg eller ikke før du har prøvd det, og nettopp det ønsker Sony ifølge Engadget nå å gjøre noe med. Selskapet skal snart rulle ut sin nye og oppdaterte PlayStation Plus-tjeneste, og i den forbindelse ønsker de at spillutviklere skal lage tidsbegrensede testversjoner av spillene sine.

Målet skal være at forbrukere kan teste spill før kjøp på en mer inngående og betydningsfull måte, og Sony krever derfor at testene skal vare i minst to timer spilletid.

Det er ikke alle spill som vil underlegges dette regelverket; ifølge Sony skal det være spill som koster fra 34 dollar og oppover som vil påkreves å ha testversjoner tilgjengelig på PlayStation Plus-tjenesten. Dette tilsvarer i skrivende stund 314 kroner, hvilket betyr at de aller fleste større spilltitler som kommer ut vil dekkes av kravet.

Kun for det dyreste abonnementet

Sony vil imidlertid ikke la hvem som helst teste spill på denne måten. Det skal kun være abonnenter på PlayStation Plus Premium, det dyreste abonnementet, som vil få teste spill på denne måten. Testversjonene må være på plass minimum tre måneder etter at spillet slippes, og forbli tilgjengelige i minst ett år etter lansering (av testversjonen, ikke spillet).

Allerede eksisterende titler dekkes ikke av kravet, som for øvrig ble formidlet til spillutviklere via en egen utviklingsportal og uten forvarsel.

Death Stranding: Director’s Cut er ett av få spill som har blitt testet med testversjon så langt. Nå vil flere komme.

Det er heller ingen begrensning på hvor lange testversjonene kan være, så utviklere kan i teorien la deg prøve hele spillet før kjøp. Hittil har modellen vært utprøvd på to titler: Death Stranding: Director’s Cut og Sackboy: A Big Adventure. Disse testversjonene varte i henholdsvis seks og fem timer, altså betydelig lenger enn de to påkrevde timene.

Det nye regelverket er bra for forbrukere, men som Engadget nevner kan det være utfordrende for spillutviklere som allerede har mye arbeid både i forkant og etterkant av en spillansering. Hvorfor akkurat 34 dollar er satt som krav til en testversjon er heller ikke helt klart, i og med at de fleste lanseringsspill i dag koster langt mer enn dette. Det spekuleres i at det kan være for å skåne mindre spillutviklere fra ekstrakravet, ettersom større studioer har flere ressurser å bruke på ting som dette.

PlayStation Plus er ventet å lande først hos visse asiatiske markeder den 23. mai, før tjenesten kommer til japan 1. juni, USA 13. juni og til slutt Europa og Norge 22. juni. Tjenesten skal ha tre abonnementsnivå:

PlayStation Plus Essentials: Flerspillertilgang på nett, skylagring, to gratis spill per måned og tilbud i PlayStation Store. Pris: 85 kroner/måned, 240 kroner/3 måneder, 580 kroner/år

Flerspillertilgang på nett, skylagring, to gratis spill per måned og tilbud i PlayStation Store. Pris: 85 kroner/måned, 240 kroner/3 måneder, 580 kroner/år PlayStation Plus Extra: Samme som Essentials, pluss 400 spilltitler fra PS4 og PS5 som kan lastes ned. Pris: 13 euro/måned, 39,99 euro/3 måneder, 99,99 euro/år (norske priser ukjent)

Samme som Essentials, pluss 400 spilltitler fra PS4 og PS5 som kan lastes ned. Pris: 13 euro/måned, 39,99 euro/3 måneder, 99,99 euro/år (norske priser ukjent) PlayStation Plus Premium: Samme som Extra, pluss 340 flere spilltitler fra PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 (strømming) og PSP. Inkluderer også spillstrømming generelt og testversjoner. Pris: 16,99 euro/måned, 49,99 euro/3 måneder, 119,99 euro/år (norske priser ukjent)

Les også Nå får endelig PlayStation 5 «VRR»

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen