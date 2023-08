Skrur av «gratis»-tilgang til Xbox Game Pass

Storspillet Starfield får skylden.

Kamera Bethesda / Bethesda

Frem til nå har Xbox-spillere kunne betale en symbolsk sum (10 kroner) for et prøvemedlemsskap av spillabonnementet Xbox Game Pass, som gir tilgang til et stort spillbibliotek.

Denne muligheten er nå fjernet, og det spekuleres i om det har sammenheng med lanseringen av det kommende storspillet Starfield.

Det hele skal ha startet i begynnelsen av august, da Microsoft fjernet familieabonnementet og høynet prisen på Ultimateversjonen av abonnementet, skriver Sweclockers. I tillegg skal de ha justert prøvemedlemsskapet av Game Pass fra å vare i fire uker, til to uker, før de altså fjernet det helt.

Tidspunktet sammenfaller med Starfield-lansering

Microsoft selv har derimot ikke kommentert saken, men Sweclockers påpeker at tidspunktet sammenfaller mistenkelig nært lanseringen av storspillet Starfield.

1. september, altså fredag denne uken, lanseres nemlig spillet for de som har betalt for «early access». Nærmere bestemt klokken to på natten, norsk tid.

Uansett betyr det at du enten må betale fullpris for spillet, eller et vanlig månedsabonnement for Game Pass for å få tilgang til spillet. Hvis du ikke har betalt for premiumversjonen av spillet, som gir tidlig tilgang , må du vente til 6.september før du kan spille Starfield.

Spoilere lekket i forkant

Noen brukere har likevel hatt tilgang en liten stund allerede. For knapt en uke siden ble det meldt om spoilere «overalt», etter at flere butikker sendte ut spillene lenge før lanseringen.

Det meldes også om at den første halvtimen av spillet allerede er lekket og tilgjengelig på nett, hvilket betyr at man bør ha øynene oppe - eventuelt lukket - for mulige lekkasjer rundt om kring.

Noen av disse lekkasjene, skal angivelig komme fra deres egne spilltestere, hvilket Bethesda har uttalt at de ikke er spesielt fornøyd med.

Er du nysgjerrig på hva spillet handler om, kan vi røpe at det er satt til året 2310 og finner sted i en åpen verden-RPG Krysse av Bytt RPGRole Playing Game/Rollespill, hvor du kan bygge på og utstyre figuren din etterhvert som spillet utfolder seg. Det har nettopp vært krig i solsystemer og de to partene har inngått en form for våpenhvile.

Av flere byer du kan spille i i Starfields spillunivers, er Atlantis angivelig den største spillbyen selskapet noen gang har laget.

Publisert 29. august 2023, 14:44

Mer om BethesdaSpillGaming