Ny Nintendo-konsoll lar vente på seg

Men Nintendo selger fortsatt lassevis av Switch.

Nintendo Switch Lite er en av tre ulike Switch-modeller. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 10. mai 2023, 09:13

Nintendo har nettopp offentliggjort resultatene for siste kvartal og det finansielle året som helhet, og tallene viser en tydelig synkende trend i antall solgte Switch-konsoller. Med «kun» 17,97 millioner solgte enheter snakker vi om en nedgang på 22 prosent i forhold til året før.

Dette kommer nok ikke akkurat som noe gigantisk sjokk, da Switch tross alt kom på markedet allerede i 2017. Med seks år på baken er det ingen tvil om at konsollen merker tidens tann, spesielt når konkurrentene også er godt etablerte med nyere og sprekere maskinvare.

Likevel løfter dette resultatet Switch opp til 125,62 millioner solgte enheter totalt, noe som gir den plassen foran den ærverdige Game Boy med 118,69 millioner. Da er det kun Nintendo DS igjen å slå for å innta tronen som den mest populære Nintendo-konsollen –men med sine 154,02 millioner solgte skal det holde hardt.

Trolig ingen ny maskinvare før neste år

Samtidig gjør Nintendo det ganske klart i sin nye kvartalsrapport at det vil være et tydelig fokus på Switch-maskinvaren også i det kommende finansielle året. Og uten noen «Switch 2» eller «Switch Pro» i snarlig produksjon er det faktisk ikke helt umulig at dagens Switch kan sette salgsrekord foran Nintendo DS før den forsvinner fra butikkhyllene for godt.

Dette betyr selvsagt at selskapet er nødt til å satse på nye spilltitler, og det er det ingen tvil om at de gjør. Allerede om et par dager får vi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og i sommer kommer Pikmin 4.

Men nye spill til en litt sigen konsoll vil selvfølgelig ikke holde i lengden, og det er ingen tvil om at dalende salgstall er lite populært blant investorene.

Dette legger utvilsomt et visst press på Nintendo, spesielt når vi har fått nyere håndholdte plattformer som Steam Deck og Asus ROG Ally kan tygge «alt» av PC-spill.

