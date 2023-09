De seks villeste konseptbilene vi så på bilmessen i München

Polestar Synergy beskrives av selskapet selv som en «fantasi-superbil». Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Selv om bilmessen her i München har vært fullstappet med nye og stort sett produksjonsklare bilmodeller, kommer du sjelden unna en bilmesse uten et antall mer eller mindre visjonære konseptbiler.

Disse strekker seg fra konsepter som tegner opp retningen for en klar og tydelig produksjonsmodell, til biler som bare gir en vag skisse av hvordan en funksjon eller et design kan se ut langt inn i fremtiden. Volkswagens ID.GTI-konsept er nok nærmere det første.

Nok om det. Her er noen av de mest spennende konseptene som ble vist frem på IAA-messen:

BMW Vision Neue Klasse

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Neue Klasse er BMWs neste generasjons elbiler, bygget opp på en helt ny plattform, med ny IT- og programvarearkitektur og ikke minst nye drivlinjer og batterier.

Selve navnet er et nikk tilbake til en serie biler selskapet produserte på slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, og som på mange måter etablerte BWMs «signatur» som bilmerke.

Selve konseptbilen viser en bil på størrelse med en 3-serie, og gir noen nikk til det som skal være den første bilen ut i Neue Klasse-serien: En direkte konkurrent til Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 og Polestar 2, for å nevne noen.

Noen vil nok også se den som en ren videreutvikling av Vision Dee-konseptet BMW presenterte på CES-messen tidligere i år.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

BMW sier deres sjettegenerasjons elektriske drivlinje, som lanseres med Neue Klasse-bilene, skal ha 25 prosent høyere effektivitet, 30 prosent mer rekkevidde og 30 prosent raskere lading.

I tillegg til den 3-serie-liknende sedanen skal en sportslig SUV være i planene. Minst seks modeller skal lanseres i løpet av de første 24 månedene etter at den første modellen ruller ut på veien i 2025, ifølge BMW.

Innen 2030 forventer selskapet at Neue Klasse skal utgjøre mer enn halvparten av salgsvolumet.

Opel Experimental

Opel Experimental. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Opels «Experimental» skal være det første innblikket i Opels kommende modeller og teknologier, ifølge selskapet selv.

Bilen har eksempelvis ikke sidespeil, men i stedet integrerte 180-graders kameraer på C-stolpene. Aerodynamikk har stått i fokus, blant annet med nye flaps og en ny diffusor bakerst for å bedre luftflyten under bilen.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Selve konseptbilen er en relativt kompakt crossover i C-segmentet, antageligvis rundt 4,5 meter i lengde. Innvendig plass skal imidlertid være på nivå med en bil i segmentet over, ifølge Opel.

Bilen kommer med firehjulsdrift, men utover det har ikke Opel offentliggjort noen spesifikasjoner.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Innvendig skal Opel ha fjernet mye av det man kanskje forventer i en bil - den har eksempelvis ingen vanlig infotainmentskjerm, men i stedet tar Opel sikte på å projisere informasjon ut over dashbordet.

En gjennomsiktig, konfigurerbar «Pure Pad» sitter foran armlenet, hvor føreren selv kan velge et antall ofte brukte funksjoner han vil ha rask tilgang til.

Kamera Opel

Opel sier alle Opel-modeller skal komme med et helelektrisk alternativ innen 2024, og fra 2025 skal alle nye Opel-modeller lanseres kun som elbiler.

Mercedes-Benz Concept CLA

Mercedes-Benz Concept CLA. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I likhet med BMWs Neue Klasse, sier Mercedes-Benz at nye Concept CLA skal gi «sterke hint» om fremtidens elbiler fra dem. Også dette er en bil i samme segment som Tesla Model 3 og Hyundai Ioniq 6.

Den skal ha arvet mye av teknologien fra Mercedes-Benz’ EQXX-konsept, som har hatt fokus på å få til et lavest mulig strømforbruk.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Selskapet sier CLA-konseptet har et forbruk på bare 12 kWh/100 km og en rekkevidde etter WLTP på over 750 kilometer. Kjapp hoderegning skulle da tilsi en batteripakke på rundt 90 kilowattimer.

Kamera Mercedes-Benz AG

Bilen er bygget på Mercedes-Benz’ kommende MMA-plattform, og i tillegg til den varsler de at den nye generasjonen vil inneholde en «shooting brake», en firedørs kupé og to SUV-er (etter sigende nye versjoner av EQA og EQB).

Modellen utstilt på IAA var en bakhjulsdrevet versjon med 226 hestekrefter, men også en firehjulsdrevet AMG-variant skal være i arbeid.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

CLA-konseptet vil også bli den første elbilen fra Mercedes-Benz som kommer med 800-volts arkitektur, slik vi kjenner fra Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 og 6. Det skal blant annet gi mulighet til å lade nok til å kjøre 400 kilometer på bare 15 minutter.

Produksjonsversjonen av CLA-konseptet skal dukke opp neste år.

Cupra DarkRebel

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

DarkRebel er Cupras visjon for en elektrisk sportsbil, og selve stylingen skal i stor grad ha vært gjort basert på over 270.000 fullførte konfigurasjoner av bilen i selskapets nettportal.

Men der flere av konseptene over har tydelige produksjonsbiler i sikte, er dette foreløpig en ren utstillingsmodell: I praksis en visjon for hva Cupra kunne laget om de fikk fritt spillerom designmessig.

Selve bilen er 4,5 meter lang, 2,2 meter bred og 1,3 meter høy, og den har to seter og dører som åpnes oppover, ikke utover.

Polestar Synergy

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

En ren og skjær showbil er også Polestars nye Synergy-konsept. Selskapet selv kaller det en «fantasi-superbil», og den kombinerer de tre vinnerdesignene fra Polestars siste designkonkurranse.

Bilen er en «realisering av Polestars nøkkelverdier», har en lengde på 4,56 meter og er ment å vise hvordan elektriske superbiler kan være like spennende som superbiler med forbrenningsmotor. Det foreligger likevel ingen planer om å sette den i produksjon.

Etter debuten på IAA-messen skal Synergy stilles ut på Hot Wheels Legends Tour i El Segundo, California, før den skal turnere rundt i Polestar-lokasjoner i USA.

Mercedes-Benz One-Eleven Concept

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I tillegg til CLA-konseptet, hadde Mercedes-Benz også med seg et annet konsept til IAA - det såkalte One-Eleven. Dette er en nytolkning av Mercedes-Benz klassiske C111-prototyper fra 60- og 70-tallet, som blant annet ble brukt til å vise frem innovative nye drivlinjeteknologier.

Det er også tilfelle for One-Eleven, som har en såkalt aksialfluksmotor som skal veie en tredel og ta opp en tredel av plassen sammenliknet med radialfluksmotorene de fleste elbiler bruker i dag.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Dette er en teknologi som er under arbeid for kommende elbilgenerasjoner, ifølge Mercedes-Benz, men foreløpig har de kun sagt at motoren som sitter i One-Eleven-konseptet er «eksepsjonelt sterk».

Ingen produksjonsplaner er kjent for konseptet, men noen rykter har gått på at Mercedes-Benz kan komme til å produsere et meget begrenset antall.

Publisert 7. september 2023, 19:00

