Hevder Golf blir ny og elektrisk i 2025

ID.2 blir ID.Golf?

Dagens Golf 8 finnes bare i fossile og hybride varianter. En ren elektrisk Golf får du ikke kjøpt etter at eGolf ble satt til side til fordel for ID.3. Nå kan det være duket for et elektrisk comeback. Kamera Hanne Hattrem / VG

Men Golfen var ikke død. Det hevder i hvert fall britiske Autocar, som har snakket med kilder i Volkswagen. Ifølge disse kildene skal den ikoniske bilmodellen være klar for å gjenoppstå i 2025, da under navnet ID.Golf.

Prisen skal starte relativt lavt, med en forventet britisk pris på 20.000 pund, eller 245.000 kroner.

Bilen det er snakk om skal være den som frem til nå har vært omtalt som ID.2 - naturlig nok «lillebroren» til dagens ID.3. Dagens ID.3 har igjen vært beskrevet som en «Golf Plus» av Volkswagen selv.

Den nokså nypåtroppede VW-sjefen, Thomas Schäfer, sa i oktober at det ville være dumt å kvitte seg med et så sterkt navn som Golf til fordel for noe helt annerledes.

ID.3 ble Volkswagens arvtager til eGolf. Nå er det snakk om at modellen som har vært omtalt som ID.2 skal bli den neste Golfen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dagens Golf er ikke elektrisk

Til tross for at Golf i åttende generasjon ble lansert samtidig med ID.3 for et par år siden, har det vært uklart hvor modellen ville ta veien i fremtiden. Dagens Golf finnes kun med fossile og hybride drivlinjer, etter at eGolf ble pensjonert til fordel for nevnte ID.3.

Modellnavnet har holdt det gående siden 1974, og «Golf-klassen» har blitt et klengenavn på en samling litt større, men kompakte familiebiler - typisk såkalte «hatchbacks», altså biler med bakluke fremfor bagasjerom.

Ifølge Autocars kilder vil den neste Golfen være basert på den kommende generasjon av MEB-plattformen. Dagens MEB-plattform er basen for biler som ID.3, ID.4, Skôda Enyaq og Cupra Born, for å nevne noen.

Slik ser Autocar for seg at ID.2 eller ID.Golf blir seende ut basert på de nye kildenes uttalelser. Kamera Autocar

Hva slags størrelse blir neste Golf?

Det har ifølge Autocar vært snakk om at neste generasjon ID.3 kunne bære Golf-navnet, men de nye kildene påstår det ikke er aktuelt, og at den kommende, mindre ID.2-modellen vil være mer riktig størrelse for et Golf-comeback.

En størrelse som ifølge kildene er mellom dagens Polo og dagens Golf, med lengde på 4,25 meter.

Akkurat hva det betyr er litt uklart, all den stund dagens Golf faktisk er (bitte)litt lenger selv enn dagens ID.3 (4,26m) , med sine 4,28 meter.

Skal man ta utgangspunkt i påstanden om at ID.3 er en Golf Plus kan det også tenkes at lavere profil på hele doningen er der ID.2 skal krympes, mens lengderetningen ikke er den viktigste i regnestykket.

Tilbake til mer klassisk Golf-design

Det hevdes også at Volkswagens nye designsjef har redesignet den kommende bilen kraftig, slik at den ikke blir seende ut som ID.Life-konseptet som ble avslørt på bilmessen i München i 2020.

Konseptet var en slags liten crossover-SUV, som kunne set ut som en mellomting mellom en Honda e og en Volkswagen T-Roc. Den redesignede varianten skal være vesentlig nærmere en variant av dagens Golf- og ID.3-design.

Ny plattform med nye fordeler

Med den nye såkalte MEB+-plattformen skal nye batteriteknologier og økt ladehastighet være på vei. Det hevdes at de nye jernfosfatbatteriene skal kunne lade med inntil 200 kilowatt effekt. Hva det vil si i praksis er like fullt uklart - det er fortsatt snakk om en litiumsteknologi, og ladehastigheter der påvirkes av både temperatur og hvor mye strøm det er på batteriet i utgangspunktet.

Tesla har forøvrig brukt jernfosfatbatterier i sine biler en god stund allerede.

Ellers skal det også være duket for en stor oppdatering av underholdningsanlegget i Volkswagens kommende biler.

Elektrisk GTI?

Det skal dessuten være duket for et comeback for GTI-navnet. Det til tross for at en eventuell elektrisk Golf neppe vil ha så mye injection å skryte av, slik i-en i GTI står for.

Men slike detaljer spiller som kjent ikke så innmari stor rolle for tyskerne, der samme konsern i dag selger en elektrisk Porsche som har tilnavnet «turbo» uten at det er riktig klart hvor en eksosbasert dingsboms som en turbo passer inn i en elbil.

Skal du ha noe som yter mer enn standard i en ID-bil i dag er det kanskje først og fremst ID.4 GTX som er lett å tenke på, der X-en indikerer at det er trekk på alle fire. Men ifølge Autocars kilder er «GTX»-merkingen «død», intet mindre.

Hauger av konkurrenter

«Golf-klassen» har fått seg en knekk som samlebetegnelse her til lands, med elektriske biler som står så sterkt som de nå gjør - uten en elektrisk Golf å sammenlikne med. Men det er like fullt en mengde skarpe konkurrenter i det som er Golfs typiske størrelsesfære.

Du finner en gjeng trillinger fra Stellantis, i form av Opel Mokka E, Citröen C4e og Peugeot E2008 som er på omtrent samme størrelse. Kinesiske MG4 ligger også i omtrent samme draget størrelsesmessig, og er allerede en tett konkurrent med ID.3.

Det spørs om ikke også litt større biler så som Mercedes EQE og Nissan Leaf fort kan havne i samme åndedrag, selv om de blir rundt 15 centimeter lenger enn den påståtte Golfen som er på vei.

Det snakkes også stadig vekk om en mindre og billigere Tesla Model 2 som foreløpig ikke er hverken bekreftet eller på veien.

Mer om GolfElbil