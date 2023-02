Super Bowl-reklame krevde Tesla-funksjon bannlyst

Hevder at Teslas selvkjøring kjører over barn.

Slik ser det ut når The Dawn Project tester selvkjøring i Tesla. En dukke som etterlikner et barn trekkes over veien med et tau - og i denne testen kjører Teslaen rett på. Kamera Skjermdump

Kritikken har haglet mot selvkjøringen i Teslas biler. Den såkalte «Full Self Driving»-løsningen (FSD) ble lansert som en tidlig testversjon for amerikanere i 2020.

Nå har løsningen dukket opp et litt uventet sted; som anti-reklame i Super Bowl-pausen. En gruppe som kaller seg The Dawn Project krever funksjonen forbudt, og hevder den vil kjøre over barn og barnevogner. Og at den vil passere stoppskilt på skolebusser, for å nevne noe.

Tesla Norge har blitt forelagt kritikken, men ønsket ikke å kommentere saken.

Super Bowl-pausen er mest kjent for å være en arene der store selskaper bruker enorme pengesummer for å være synlige i noen få sekunder.

Krever - foreløpig - at føreren følger med

Etter en testperiode der føreren måtte kjøre prikkfritt over lang tid før Beta-funksjonen ble tilgjengelig har nå full selvkjøring blitt tilgjengelig for alle som har betalt for den Nord-Amerika.

Men enn så lenge vil bilen kreve at føreren er oppmerksom og holder i rattet mens bilen selv kjører. Dermed opptrer den kun som en utvidet kjøreassistent.

Her har imidlertid Elon Musk sagt at det skulle komme en oppdatering i januar som slo av bilens masing om hender på rattet for førere med mer enn 10.000 tilbakelagte miles (amerikanske) uten skader. Den oppdateringen har så langt vi vet ikke kommet ennå.

Krever programvare som aldri gjør feil

Mannen bak The Dawn Project heter Dan O’Dowd, og prosjektet hans krever programvare som ikke kan gjøre feil eller la seg hacke. Det er ganske store krav.

Men O’Dowd, og utviklerselskapet han leder, er kjent nettopp for å lage såkalte sanntidssystemer som ikke skal kunne gjøre feil. Dette er programvare som kjører på for eksempel datamaskinene i fly og romraketter.

I motsetning til et vanlig operativsystem, som Windows eller iOS, der ting skjer i en til dels tilfeldig rekkefølge, skal et sanntidssystem alltid kunne ha ressursene klare for de viktigste hendelsene. Svært forenklet er det systemer der arbeid med eller varslinger om den neste Spotify-oppdateringen ikke skal kunne stå i veien for styringsfunksjoner i bilen eller flyet, slik det kan på en vanlig PC.

Tvil om sikkerheten i Teslas selvkjøring

Fra før har det vært mange skriverier om Tesla FSD, så vel som den «vanlige» Autopilot-løsningen. Det har vært flere tilfeller av bilkrasj der FSD-funksjonen har blitt gitt skylden av bilførerne.

Deriblant en stor kjedekollisjon San Francisco i fjor.

Samtidig har Tesla-kunder gått til sak fordi de mener lovnadene rundt Autopilot og selvkjøring har vært i overkant optimistiske.

Det har de muligens rett i. Elon Musk skal ha lovet full selvkjøring for året etter hvert eneste år siden 2014.

I tillegg er bilenes selvkjøringsegenskaper og Autopilot-funksjoner under etterforskning av myndighetene i USA, der løsningene kan ha bidratt til flere krasj. Spørsmålet er om Tesla og Elon Musks kommunikasjon rundt løsningen har gjort bileiere for trygge på løsningene.

Ulike motiver i striden

Krigen om Teslas selvkjøring, og ikke minst Elon Musks stadige lovnader rundt den, har med andre ord stått ganske steilt i mange år. Også her på berget har myndighetene omtalt løsningen som en mulig sikkerhetsrisiko. Foreløpig er ikke FSD tilgjengelig her. Det til tross for at Tesla-sjefen sa den snart kunne dukke opp her for et par år tilbake.

Det er verdt å få med seg at ordkrigen tilsynelatende ikke kun handler om sikkerhet, men at det også er elementer av økonomi involvert i debatten. Enkelte av dem som har engasjert seg synligst har hatt finansielle interesser både i Teslas fall og i Teslas videre fremgang.

For eksempel testet en Tesla-investor for en tid tilbake om selvkjøringsfunksjonene ville stoppe for hans egne barn. Det gjorde den, men ikke uten at investoren fikk kritikk for å bruke levende mennesker i testen.

Samtidig har Tesla hevdet at enkelte av kritikerne av selskapet har såkalte short-posisjoner. Det betyr forenklet at noen låner en aksje som de selger for fullpris, mens de venter til prisen går ned før de betaler for den. Kort sagt; de vedder på at prisen på en aksje skal nedover - og vil tjene penger hvis den gjør det.