Elkjedene: Stor økning i salg av sporingsbrikker

Salget av sporingsbrikker ser nok en gang en stor økning i sommermånedene. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hannah Alvestad Oppdatert 4. juli Lagre

Salget av sporingsbrikker har eksplodert i sommer, ifølge elektronikkkjedene Power, Elkjøp og Komplett.

Power skriver i en pressemelding at deres salg av sporingsbrikker har gått opp nesten 90 prosent mot fjoråret, hvor de allerede hadde en økning på 78 prosent mot året før.

Produktsjef for teleprodukter hos Power, Zakirjan Ulatenov, forteller at sporingsbrikke kan være et lurt produkt å ha når du skal på ferie.

– Sporingsbrikken kan gjøre detektivjobben ganske mye enklere om kofferten din har havnet på feil flyplass nedover i Europa, så det er en smart investering og gardering når man skal ut og reise.

Kan bli bagasjekaos i sommer

Dagsavisen forteller at flygelederstreiken i Frankrike og bemanningsproblemer på flere flyplasser kan føre til forsinket bagasje. Forsikringsselskapet Tryg meldte nylig at bagasjeforsinkelser har hatt en økning på 25 prosent så langt i år.

Med en sporingsbrikke plassert i bagasjen, er det mulig å lokalisere hvor den befinner seg. Ikke bare bagasjen kan dra nytte av en sporingsbrikke.

Det kan være lurt å plassere en på eiendeler du ikke vil miste generelt, som lommebok, nøkler, vesker og sekker, PC-vesker og lignende. Potensielt kan du finne tilbake til gjenstander du har mistet eller fått stjålet.

Kommunikasjons- og beredskapsansvarlig hos Komplett.no, Daniel Hauan. Kamera Morten Rakke / Komplett.no

Daniel Hauan, kommunikasjons- og beredskapsansvarlig hos Komplett, opplyser om at også de har opplevd en økning i salget av sporingsbrikker.

– Vi kjenner oss igjen i det som Power melder. Vi har solgt like mange sporingsbrikker de første seks månedene av 2023 som vi gjorde i hele 2022. Vi merker at mye av grunnen er at kundene våre har fått øynene opp for denne type produkter, samt at det har kommet flere aktører på markedet.

Invester i mer enn én

Salgssjef i Elkjøp, Stian Hoff, forteller oss at sporingsbrikker blir mer og mer populære.

– Sporingsbrikker er veldig populære hos oss, en trend som startet i fjor og som bare har fortsatt. Vi selger mer enn dobbelt så mange sammenlignet med samme periode i fjor, og den desidert mest populære er AirTag fra Apple.

Stian Hoff, salgssjef i Elkjøp Norge. Kamera Elkjøp Norge / Elkjøp Norge

Det finnes andre merker enn Apple som leverer sporingsbrikker, og det bør nevnes at AirTag i praksis kun fungerer med en Apple-telefon. Det kan altså være lurt å vurdere et annet merke dersom du ikke har en iPhone.

I tillegg sier Hoff at det er lurt å ha mer enn én sporingsbrikke.

– Vi anbefaler også at man investerer i mer enn én, så man kan ha en fast på forskjellige gjenstander i tillegg til å ha en løst som kan forflyttes etter behov.

Videre forteller Elkjøp at det økende salget mest sannsynlig kommer som følge av sommerferie og reiser. De viser til at sporingsbrikker kan være en betryggende faktor for folk med tanke på å sikre verdigjenstander og bagasje.

Det er flere ting du bør tenke på når du skal benytte deg av en sporingsbrikke.

En viktig ting å notere seg er at brikkenes rekkevidde har en begrensing. Dersom du ønsker å spille av lyd på brikken for å finne den, må du holde deg innenfor en viss avstand, som regel rundt 30 til 100 meter.

Allikevel vil det være mulig å se hvor brikken sist befant seg. De forskjellige brikkene har ulik rekkevidde, og terreng spiller også inn på rekkevidden.

Da vi tidligere testet AirTag oppdaget vi at den kun hadde en rekkevidde på rundt 25 meter.

Oppdatert 4. juli 2023, 15:44