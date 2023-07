Krever dekoder for å bestille Netflix: - Urimelig

Altibox Modell A. Kamera Ole Henrik Johansen/ Tek.no

Vilde M. Horvei Publisert 3. juli Lagre Lagre artikkel

– Jeg synes det er urimelig at de presser slike ting på forbrukerne, uttaler Altibox-kunde Andreas Spinnangr Wiig til Tek på telefon.

Han ville bruke en del av sine innholdspoeng hos Altibox til å få tilgang til strømmetjenesten Netflix.

Det burde i utgangspunktet vært enkelt nok, men Altibox krevde da at han måtte bytte til en nyere dekoder, Modell A - mot et gebyr på 1500 kroner.

– De påstod at jeg måtte ha den for å kunne se på Netflix, forklarte Wiig i en e-post.

Akkurat dette stemmer beviselig ikke, for Wiig endte opp med to dekodere som ligger ubrukt i en skuff, og Netflix som strømmes helt fint fra Apple-TV-en hans.

Forbrukerrådet reagerer

Også Forbrukerrådet reagerer på det de kaller et lite kundevennlig og gammeldags dekoderkrav, også påpeker hvor lite miljøvennlig det er.

De reagerer også på saken om at Telenor krever at kundene betaler for en dekoder de ikke nødvendigvis har bruk for.

Thomas Iversen, Forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Kamera Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– For oss fremstår det som opplagt at kundene som kan strømme tjenesten via sitt eksisterende utstyr, burde slippe å betale for en dekoder de verken har bedt om eller trenger, skriver forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen til Tek.

Konfrontert med hva som er grunnen til at Altibox krever en dekoder for sine tjenester, svarer kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland at de er nødt til å levere en dekoder til TV-kunder på grunn av rettighetsavtaler.

Andreas Veggeland, kommunikasjonsansvarlig i Lyse/ Altibox Kamera Lyse

– Det er selvfølgelig mulig at dette vil endres i fremtiden, men rettighetsavtaler er langvarige og det er mange av dem med ulike innholdsleverandører, så det er ikke noe man enkelt kan endre på over natta, uttaler han.

– Har ingenting med vår avtale med Netflix å gjøre

Rettighetsavtaler til tross, det er altså ikke slik at du faktisk trenger dekoderen for å strømme Netflix. Det innrømmer også Altibox’ Veggeland.

– At vi må levere dekoder til TV-kundene våre har ingenting med vår avtale med Netflix å gjøre. Det har med alle de andre innholdsavtalene vi har med andre innholdsleverandører å gjøre.

Han legger til at Netflix gjennom deres poengsystem, slik Wiig ønsket, kun tilbys for dekoder - da spesifikt Modell A, som er den nyeste dekoderen.

– Det er et valg fra vår side, bekrefter Veggeland.

– Samtidig er det selvsagt slik at de som har Netflix valgt gjennom vårt poengsystem står fritt til å benytte Netflix-abonnementet også gjennom andre enheter.

For øvrig: Etter flere runder frem og tilbake med kundeservice, som Tek har sett dokumentasjon på, fikk Wiig etter hvert dekket byttegebyret for den nye dekoderen av Altibox-formidler Viken Fiber.

Publisert 3. juli 2023, 18:39

Mer om NetflixForbrukerrådetAltiboxDekoder