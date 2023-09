Oppgraderer superporten

Thunderbolt 5 blir enda mektigere.

Bak «USB-C»-kontakten, altså den du kan plugge en kabel inn i hvilken vei du vil, skjuler det seg flere standarder for dataoverføring. Som kjente «USB», eller DisplayPort. Men også Thunderbolt, som tar sikte på å støtte alle type enheter med strøm, «docking», filoverføring, skjermbilde, lyd, nettverk eller til og med økt grafikkytelse. Gjennom én kabel.

Nå melder Intel at de snart er klare med en ny versjon kalt Thunderbolt 5.

Imponerende hastigheter og allsidighet

Thunderbolt 5 skal ifølge Intel klare å overføre data minst dobbelt så raskt (80 Gbps) som Thunderbolt 4, og i enkelte tilfeller tre ganger raskere (120 Gbps).

«Femmeren» kan dessuten gi strøm til – og for eksempel lade – andre enheter med minst 140 watt, eller i enkelte tilfeller så mye som 240 watt dersom produsenten av kabelen ønsker det. I så fall kan dette bety slutten på proprietære strømtilkoblinger for eksterne skjermer og bærbare spillmaskiner som krever mye strøm.

Én Thunderbolt 5-kabel kan også levere nok båndbredde til å drive inntil «flere skjermer» med 8K-oppløsning, der forgjengeren kastet inn håndkleet ved alt over to 4K-skjermer. Dette takket være støtte for neste generasjons skjermstandard, DisplayPort 2.1.

Med støtte for PCIe Gen 4x4 og en dobling av den minste tillatte PCIe-dataoverføringsevnen til 32 Gbps, kan du som bruker eksterne SSD-er glede deg til høyere hastigheter, og de med grafikkortkabinetter i enkelte tilfeller til økt spill- og 3D-ytelse.

Kan oppleves om et år

Thunderbolt 5-kabler er bakoverkompatibel med eldre Thunderbolt 3- eller 4-porter, og tilsvarende kan tidligere Thunderbolt-kabler brukes med nye Thunderbolt 5-porter. For å få full effekt og utnytte alle egenskapene må du selvsagt kombinere Thunderbolt 5-kabelen med en port som støtter Thunderbolt 5-standarden.

Og da er spørsmålet når de første PC-ene, skjermene, lagringsenhetene eller grafikkabinettene som kan utnytte Thunderbolt 5 faktisk kommer på markedet.

Intel melder at de vil sende fra seg de endelige spesifikasjonene for Thunderbolt 5 innen noen måneder. Deretter vil det ta en stund før produkter dukker opp, men om utviklere og produsenter ikke møter på problemer kan de nok være i butikk mot sommeren eller høsten neste år.

Det ryktes at det bare er en drøy uke til Intel lanserer sin 14. generasjon prosessorserie, med tilhørende nye brikkesett og hovedkort. Thunderbolt 5 vil ikke rekke denne lanseringen, men om vi antar at selskapet holder seg til en ettårssyklus kan deres neste prosessorlansering – altså høsten 2024 – bli manges mulighet til å ta i bruk Thunderbolt 5 for første gang.

Publisert 13. september 2023, 15:48

