Sto parkert i noen timer, fikk regning på 20.000 kroner

Én av de to fakturaene som utgjorde en totalsum på 20.000 kroner. Kamera Montasje, Niklas Plikk / Tek.no

– Når teknologien svikter, kan det fort bli dyrt!, skriver Jan Slåtto-Jensen i et Facebookinnlegg, etter å ha fått regninger på 20.000 kroner fra parkeringshuset Aker Brygge P-hus.

Det hele begynte med at han parkerte bilen sin i et par timer på Aker Brygge P-hus den 11. august. En knapp måned senere ramler det inn en Faktura fra Aimo Park, som drifter parkeringshuset. Summen var på hele 15.238 kroner.

Aimo Park hadde nemlig registrert at han hadde stått parkert sammenhengende i 28 dager; fra 11. august til 8. september.

Kort tid senere skjedde det samme igjen.

Slåtto-Jensen ble trukket 4298 kroner fra Aimo Park, som hevdet at bilen har stått parkert i parkeringshuset i perioden 11. september til 19. september, når han i realiteten kjørte inn og ut av parkeringshuset 19. september.

– Å betale i overkant av kr 20.000, for å parkere bilen i ca 5,5 time i Oslo, syns jeg blir for drøyt, skriver Slåtto-Jensen på Facebook.

Forskjellen på EasyPark og Aimo Park Aimo Park er parkeringsoperatør. Det er altså dette selskapet som eier og drifter kameraene som er i selve parkeringshuset. EasyPark er en tjenestetilbyder som gjør at samme løsning kan benyttes flere steder, inkludert for betaling. Dette selskaper eier derimot ingen kamerer, og opererer ingen parkeringsanlegg. Mer +

Kan være et kameraproblem

Nøyaktig hvorfor det har skjedd er det ingen som gir et et helt tydelig svar på. Slåtto-Jensen selv har derimot en teori om at det kan ha med registreringsskiltet hans å gjøre.

Han har nemlig et personlig registreringsskilt, som heter «SLÅTTO». Ved gjentatte anledninger skal Slåtto-Jensen ha registrert at bilen blir registrert som henholdsvis «SLÅTTO» eller «SLATTO».

– Det er jo her hele utfordringen ligger, hevder han.

– Kameraene og systemet er ikke gode nok til å skille på bokstavene A og Å.

EasyPark, som er betalingsappen Slåtto-Jensen anvender, uttaler at det kan være dette som er problemet, og at det er registrert noen tilfeller av feil med personlige skilt tidligere.

Hvorvidt det er større sannsynlighet for at slike feil forekommer med personlige skilt eller vanlige, ønsker de derimot ikke å spekulere i og viser derfor videre til Aimo Park, som drifter parkeringshuset dette har skjedd i.

Personlige skilter marginal høyere risiko for feillesning

Aimo Park på sin side trekker frem at det ikke er så mange som opplever denne typen problemer, men problemstillingen er likevel ikke helt fremmed.

– Kunder med personlige skilter har en marginal høyere risiko for feillesning, men de kan også bruke autotrekk løsninger med f.eks EasyPark i våre kameraanlegg, skriver markedsdirektør i Aimo Park, Kjetil Bratseth til Tek på e-post.

– Noen kunder med personlig kjennemerke velger å koble seg av autotrekk med f.eks EasyPark for å redusere risikoen i sin helhet.

Likevel er ikke dette et stort problem, hevder Braseth.

– Sett i forhold til det høye antall transaksjoner med f.eks. EasyPark i kameraløsninger, er det svært få som opplever problemer som dette. En svært sjelden gang leses kjennemerker galt slik at kunder trekkes feil med autotrekk løsninger som f.eks EasyPark eller mottar faktura.

Aimo Park har i etterkant av at Tek.no tok kontakt, trukket tilbake feilfaktureringen av Slåtto-Jensen.

