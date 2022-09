Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slik blir de neste iPhonene

Hevder Apple vil lansere iPhone 14 «Plus»

iPhone 14-serien ser ut til å få en modell med stor skjerm, men uten Pro-betegnelsen. Den ser ut til å få navnet iPhone 14 Plus.

En av de heteste ryktene foran høstens iPhone-lansering har vært at Apple kommer til å lansere en modell med stor skjerm, men uten Pro-funksjonene.

Det har lenge vært antatt at denne ville få den samme skjermstørrelsen som Pro Max-modellene, nemlig 6,7 tommer, og at navnet rett og slett ville bli iPhone 14 Max.

Nå melder imidlertid 9to5Mac at deres bransjekilder sier at navnet ikke blir 14 Max, men heller iPhone 14 Plus.

En Twitter-bruker delte onsdag også bilder av det som etter sigende skal være Apples eget gjennomsiktige deksel til modellen, hvor iPhone 14 Plus-navnet er tydelig synlig, i tillegg til bilder fra en koreansk nettbutikk med det samme.

Ifølge 9to5Macs kilder vil også deksler til den vanlige iPhone 13 passe til iPhone 14, som vel kan tyde på at de ytre dimensjonene er identiske.

Dropper iPhone mini

Fra tidligere «vet» vi at mini-modellen droppes til fordel for den nevnte Plus-modellen, og de fleste ryktemakere har også antydet at det bare er Pro-modellene som får Apples nyeste A16-systembrikke. Ikke-Pro-modellene ser ut til å måtte nøye seg med dagens A14-prosessor.

Spesielt Pro-modellene ser også ut til å få kraftig oppgraderte kameraer, blant annet med betydelig større bildebrikker og et hovedkamera med 48 megapiksler i stedet for dagens 12.

Det vi gjerne har kalt «busslommen» øverst på iPhone-skjermen ser ut til å bli erstattet av to små hull til kameraer og sensorer, sannsynligvis med statuslys

«Busslommen» forsvinner

Det virker også rimelig tydelig at det kommer en endring på «skjermleppa» i toppen av skjermen, i alle fall på Pro-modellene. Her ser det ut til at det i stedet blir to små åpninger til kamera og sensorer, og at operativsystemet vil skru av skjermpikslene mellom dem for å gi et inntrykk av en sammenhengende, pilleformet åpning.

Macrumors meldte dette først, og siden skrev Bloombergs vanligvis pålitelige Mark Gurman på Twitter at det stemte.

9to5Mac meldte til sist at området mellom sensorene vil bli brukt til å vise statuslys for mikrofon og kamera når de er i bruk. Disse vises i dag oppe til høyre på skjermen, i form av en grønn prikk for kamera og en gul prikk for mikrofon.

I tillegg til nye iPhoner ventes også nye Apple Watch-versjoner på neste ukes arrangement - blant annet en ny Pro-versjon som skal tåle mer og ha betydelig bedre batteritid.

Apples lansering går av stabelen 7. september klokken 19 norsk tid.

