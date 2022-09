Apple-sjefens løsning på meldingsproblem: -Kjøp en iPhone

Google og Apple har vel aldri vært perlevenner, og spesielt har det vært ganske steile fronter mellom mobiloperativsystemene Android og iOS. En av de pågående uenighetene – eller skal vi si kranglene – dreier seg om det å sende meldinger mellom de to plattformene.

For Apples meldingstjeneste iMessage sørger for at meldinger fra Android-brukere blir farget grønne. I tillegg har iMessage har flere funksjoner som kun virker når ting sendes til eller fra Apple-enheter. Dette har sørget for at de «blå boblene» i iOS nærmest har blitt et statussymbol blant unge amerikanere – som tidligere rapportert.

Nå har også Apple-sjef Tim Cook gjort det klart at han ikke er interessert i å bedre situasjonen ved å få på plass RCS (rich communication services) i iMessage – en meldingsstandard som ifølge Android-leiren ville løst en rekke problemer. Deriblant et betydelig kvalitetstap når man skal sende bilder eller videoer mellom iOS og Android.

RCS vil neppe hjelpe på salget

Under Code 2022-konferansen i Beverly Hills, California kunne nemlig Cook fortelle at RCS ikke var noe de ønsket å bruke tid eller ressurser på.

Hans relativt åpenbare forslag til løsning var at alle som har et problem med dette heller kjøper seg en iPhone.

Denne taktikken er hverken ny eller spesielt overraskende. Teknologien ligger der for Apple å benytte, men problemet ved å gjøre iMessage helt kompatibel med RCS er at dette ikke vil selge flere iPhoner. Trolig tvert imot.

Fordi de «blå boblene» i iMessage er såpass viktige for så mange unge, kan dette skape sterke incentiver – eller et slags gruppepress – for å nettopp skaffe seg en iPhone for å «være med». Og det håper Apple vil bidra til bedre salgstall.

Google mener på sin side at Apple driver med diskriminering av Android-brukere fordi de heller ruger på sin egen «utdaterte teknologi» i stedet for å støtte RCS. Derfor har de også opprettet en egen nettside om dette i håp om at Apple vil «get the message» – altså forandre mening.

Men det er det altså ganske åpenbart at Tim Cook og hans kumpaner ikke har noen planer om å gjøre. Fra den kanten ønskes trolig «blå bobler» overalt.

