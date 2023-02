Netflix senker prisene i utvalgte land

Men det blir dyrere i andre.

Kamera ALASTAIR PIKE / AFP

Torsdag denne uken kunngjorde Netflix at de justerer ned abonnementsprisene sine. Men dette gjelder kun noen få utvalgte land, mens andre kommer til å få prisene sine oppjustert.

Angivelig skal det handle om å opprettholde kundevekst i en tid hvor forbrukerne bruker mindre penger, og konkurransen blant strømmetjenestene tilspisser seg.

Det siste året har nemlig markedet tilspisset seg og forbrukernes vaner har forandret seg drastisk, melder Reuters. Vi har beveget oss fra å bruke mye penger under pandemien, til å holde lommeboken mest mulig lukket ettersom frykten for en mulig lavkonjunktur sprer seg.

Dette er tydelig også for Netflix, hvis aksje skal ha falt med nesten fem prosent. Hvilket ifølge Reuters kan være selskapets verste dag på mer enn to måneder.

For å ivareta forbrukervekst i en så presset tid, krever derfor at selskapene revurderer sine markedsstrategiene.

Noen land får priskutt - andre blir dyrere

The Wall Street Journal, som var først ute med nyheten, opplyser at det er over 30 land som vil få tilgang på de nedjusterte abonnementsprisene. Angivelig skal det blant annet være snakk om noen land i Midtøsten, inkludert Jemen, Jordan, Libya og Iran, noen afrikanske land sør for Sahara, blant annet Kenya, og de europeiske landene Kroatia, Slovenia og Bulgaria.

I Latin Amerika skal landene Nicaragua, Ecuador og Venezuela få prisene nedjustert, og for Asia inkluderes landene Malaysia, Indonesia, Thailand og Filippinene.

Ifølge WSJ skal prisene i noen tilfeller ha blitt halvert.

Men selv om noen får prisene justert ned, er det mange andre land som får justert prisene motsatt vei. For eksempel er prisene oppjustert mellom 40 og 80 kroner i Canada, New Zealand, Portugal og Spania. Prisoppjusteringen handler om et ekstratillegg for dem som ønsker å anvende abonnementet sitt utenfor eget hjem, og er et tiltak for å forhindre kontodeling.

USA står angivelig for tur, men vi vet enda ikke om Norge også vil få en prisoppjustering.

Markedet mettet, ønsker ikke kontodeling

At Netflix tar opp kampen mot tap av forbrukervekst er heller ikke nytt, da markedet i noen grad allerede er mettet. Men en del av forbrukertapet handler likevel også om at folk deler kontoene sine, og at mange derfor ikke betaler for Netflixkontoen selv. Dette har selskapet ønsket å gjøre noe med og det har lenge vært snakk om å sperre for konto- og passorddeling.

Det ser derimot ikke ut til å bli helt så strengt som først antatt, men Netflix planlegger angivelig å legge til PIN-kode-verifisering. Dette vil i praksis si at du må verifisere hver nye enhet du bruker Netflix på, hvilket gjør at deling av kontoer kan bli hakket mer irriterende enn i dag. Gratispassasjerer vil nemlig trenge at du sender dem PIN-koden du mottar på tekstmelding eller mail.