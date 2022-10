Tom for lagringsplass på mobilen?

Dette kan bli redningen.

Massevis av plasskrevende apper på mobilen? I løpet av året skal Google la deg «arkivere» appene du ikke bruker så ofte. Da tas kun dine data vare på, slik at du kan komme fort i gang igjen når du laster ned på nytt.

Stappfulle mobiler med apper, innhold og dataene dine kan være en utfordring. Hvis du må slette litt og litt og aldri får armslag kan redningen være på vei. I mars varslet Google at de jobbet med «arkivering» av apper, og nå er funksjonen endelig vist frem.

Løsningen innebærer at apper du ikke bruker stues bort på Android-telefonen din. Dermed blir de kun delvis avinstallert. Innhold og data beholder du, men appen skal ta opp mot 60 prosent mindre plass på mobilen hvis den er arkivert.

Funksjonen er i utgangspunktet en del av Google Play-butikken, og dermed burde den bli tilgjengelig for de fleste Android-brukere med oppdaterte telefoner.

Kan spare mye plass

Foreløpig er det kun Google Nyheter som støtter løsningen, men den skal bli tilgjengelig for flere apper etter hvert. Det kan synes som 60 prosent var et forholdsvis forsiktig anslag, for Googles egen nyhetsapp minker altså fra 32 megabyte til bare 1,4.

Her vil nok alt avhenge av hvor stor del stor del av appens fotavtrykk i lagringsplassen din som er appen i seg selv, og hvor mye som er dine data.

Neppe like mye å spare overalt

For eksempel kan spill med heftig grafikk ta flerfoldige gigabyte, mens dine brukerdata og lagrede spill i appen kun ta noen få megabyte. I så fall blir det potensielt mye å spare på en arkivering. For andre apper kan det personlige innholdet være hovedtyngden - eksempelvis der du skaper ting være seg grafikk, lyd eller video. Da virker det sannsynlig at besparelsen blir langt mindre når dataene dine tas vare på, men appen arkiveres.

Umiddelbart er det naturlig å tenke seg at det første eksempelet blir det hyppigste.

Appikonet blir værende

Målet er at når du installerer appen fullstendig igjen på et senere tidspunkt kan du starte der du slapp med de gamle dataene dine fortsatt i appen.

Appikonet blir værende på telefonen din, men det blir synlig deaktivert til du eventuelt trykker på det - og telefonen tar fatt på nedlastingen så du kan bruke appen igjen.

Skal på plass i løpet av året

Løsningen baserer seg på såkalte App Bundles, og siden det er en ny måte å pakke apper på kan det bety at ikke alle apper vil støtte løsningen helt med en gang.

Det er heller ikke kjent akkurat når funksjonen blir tilgjengelig, men da Google annonserte den i mars i år var påstanden at den skulle komme i løpet av året. Og det begynner så kjent å bli nokså sparsomme mengder 2022 igjen i kalenderen.